Βρετανία: Φαβορί για την πρωθυπουργία ο δισεκατομμυριούχος Ρίσι Σούνακ - Μετά την απόσυρση Τζόνσον

Το πεδίο ελεύθερο για την ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία άφησε ο Μπόρις Τζόνσον με την απόσυρσή του από την κούρσα στον Ρίσι Σούνακ, τον δισεκατομμυριούχο πρώην υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πρώην πρωθυπουργός που επέστρεψε εσπευσμένα από τις διακοπές του στην Καραϊβική το Σάββατο, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής πως δε θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία, έχοντας αποτύχει να συγκεντρώσει τις 100 υπογραφές βουλευτών που χρειαζόταν για να υποβάλει επισήμως την υποψηφιότητά του.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής φέρεται να είχε συγκεντρώσει περί τις 60 υπογραφές, έναντι περισσότερων των 140 για τον Ρίσι Σουνάκ και 25 για την Πένι Μόρντοντ. Ο ίδιος διέψευσε τις πληροφορίες περί 60 υπογραφών, κάνοντας λόγο για την εξασφάλιση 102 υποστηρικτών. Παρόλα αυτά, όπως είπε πως υποχωρεί διότι «κατά την διάρκεια των τελευταίων ημερών έφθασα δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν θα ήταν το σωστό. Δεν μπορείς να κυβερνήσεις αποτελεσματικά αν δεν έχεις ένα ενωμένο κόμμα στο Κοινοβούλιο».

Λήγει σήμερα η προθεσμία υποψηφιοτήτων

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σούνακ εμφανίζεται ως το επικρατέστερο φαβορί για τη διαδοχή, έχοντας εξασφαλίσει πάνω από 165 υποστηρικτές, εκ των οποίων και τον Ναντίμ Ζαχάουι, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε αναγγείλει την επιστροφή του Τζόνσον ως “Johnson 2.0”.

Πηγή κοντά στο Σούνακ ανέφερε πως ο 42χρονος «δε θεωρεί τίποτα δεδομένο. ο Ρίσι θα συνεχίσει να έχει συνομιλίες με συναδέλφουος αύριο (σ.σ σήμερα) το πρωί προτού προχωρήσουν τα έγγραφα υποψηφιοτήτων».

Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος «μη λευκός» πρωθυπουργός της Βρετανίας και, ως ινδουιστής, η νίκη του θα σφραγιστεί στην ινδουιστική γιορτή του Ντιουάλι.

Ο Σούνακ έπλεξε το εγκώμιο του πολιτικού του αντιπάλου μετά την απόσυρσή του, λέγοντας πως «οδήγησε τη χώρα μας μέσα από μερικές από τις πιο σκληρές προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ, και στη συνέχεια αντιμετώπισε τον Πούτιν και τον βάρβαρο πόλεμο του στην Ουκρανία. Θα του είμαστε πάντα ευγνώμονες για αυτό. Αν και αποφάσισε να μην είναι ξανά υποψήφιος πρωθυπουργός, ελπίζω πραγματικά να συνεχίσει να συνεισφέρει στη δημόσια ζωή στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

