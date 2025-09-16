ΔΙΕΘΝΗ
Βρετανία: Βασιλιάς Κάρολος, Κέιτ και Γουίλιαμ στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ - Απούσα η Καμίλα λόγω ασθένειας

Ήταν η πρώτη φορά που Βρετανός μονάρχης παρευρέθη σε καθολική κηδεία

Φωτογραφία: EPA
0

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας συγκεντρώθηκαν με φίλους και συγγενείς για να τιμήσουν τη μνήμη της Αικατερίνης, δούκισσας του Κεντ, της οποίας η κηδεία τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό του Γουέστμινστερ.

Η βασίλισσα Καμίλα, ωστόσο δεν μπόρεσε να παραστεί, καθώς ανάρρωνε από οξεία ιγμορίτιδα.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν όπως και πολλοί άλλοι παραβρέθηκαν στη νεκρώσιμη ακολουθία, μαζί με τον δούκα του Κεντ και τα τρία του παιδιά.

Ήταν η πρώτη καθολική κηδεία για μέλος της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη εποχή – και κατά τη διάρκεια της τελετής διαβάστηκε μήνυμα του Πάπα Λέοντα, στο οποίο επαινούσε τη δούκισσα για την «αφοσίωσή της στα επίσημα καθήκοντα, τη στήριξή της σε φιλανθρωπίες και τη φροντίδα της για τους ευάλωτους» και έστελνε «θερμά συλλυπητήρια και τη διαβεβαίωση της προσευχής του» στον βασιλιά, τον δούκα του Κεντ και την οικογένειά τους.

Φωτογραφία: EPA
Ο δούκας του Κεντ μαζί με τα παιδιά του/Φωτογραφία: X
Φωτογραφία: X

Η απουσία της βασίλισσας Καμίλα λόγω ασθένειας ανακοινώθηκε από το παλάτι πριν την κηδεία.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια», ανέφερε ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ.

Ωστόσο, το παλάτι γνωστοποίησε ότι παρά τη δύσκολη κατάστασή της, η βασίλισσα σχεδιάζει να συμμετάσχει στην επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, που θα βρίσκεται στο Γουίνδσορ την Τετάρτη.

Πλήθος συγκεντρώθηκε έξω από την εκκλησία βυζαντινού ρυθμού στο Γουέστμινστερ το απόγευμα της Τρίτης, καθώς συγγενείς και φίλοι της δούκισσας κατέφθαναν για την κηδεία, που ήταν ιδιωτική τελετή.

Η πριγκίπισσα Άννα με τον σύζυγό της σερ Τιμ Λόρενς, καθώς και ο πρίγκιπας Άντριου με την πρώην σύζυγό του Σάρα Φέργκιουσον ήταν μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας που παρευρέθηκαν. Η Σόφι, δούκισσα του Έδιμβουργου, παραβρέθηκε, αλλά ο σύζυγός της πρίγκιπας Έντουαρντ βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους υπήρχαν και γνωστά πρόσωπα, όπως οι ηθοποιοί Μορίν Λίπμαν και Ρούλα Λένσκα, καθώς και ο πρωταθλητής αγώνων ταχύτητας σερ Τζάκι Στιούαρτ.

Η δούκισσα, που πέθανε στις αρχές του μήνα σε ηλικία 92 ετών, ήταν το γηραιότερο μέλος της βασιλικής οικογένειας. Ήταν σύζυγος του πρώτου εξαδέλφου της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β΄. Έχει μείνει στη μνήμη για την καλοσύνη και την αφοσίωσή της στη φιλανθρωπία.

Με πληροφορίες από BBC

