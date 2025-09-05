ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη

Ήταν γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας - Η ανακοίνωση από το Παλάτι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη Facebook Twitter
Πέθανε η δούκισσα του Κεντ, Αικατερίνη - Ήταν το γηραιότερο μέλος της βασιλικής οικογένειας / Φωτ. αρχείου: EPA
0

Η Δούκισσα του Κεντ πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι.

«Με βαθιά λύπη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας, της Δούκισσας του Κεντ», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα έφυγε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας θα είναι δίπλα στον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, στο πένθος τους για την απώλειά της και στη μνήμη της διαχρονικής αφοσίωσης της Δούκισσας σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδεόταν, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της προς τους νέους ανθρώπους».

Η Αικατερίνη ήταν παντρεμένη με τον Δούκα του Κεντ, Πρίγκιπα Εδουάρδο, ο οποίος ήταν εξάδελφος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, η Δούκισσα έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Αγαπούσε τη μουσική και ήταν υπέρμαχος της πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Ανακτόρων.

Σχετική ανάρτηση για την Αικατερίνη του Κεντ, δημοσιεύθηκε στα social media της βασιλικής οικογένειας.

 Με πληροφορίες από Sky News
 

 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο με συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Διεθνή / Υπόθεση αιμομιξίας στην Κύπρο: 14χρονος διακινούσε βίντεο από συνευρέσεις με τη μικρότερη αδερφή του

Από την έρευνα που έγινε στο τηλέφωνο του μαθητή, βρέθηκαν συνολικά 9 βίντεο - Ο 14χρονος φέρεται να καλούσε τους φίλους του να συνευρεθούν με την αδελφή του
LIFO NEWSROOM
«Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Διεθνή / «Κατηγορηματικό όχι» της Ρωσίας στο σχέδιο 26 χωρών για στρατεύματα στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο απορρίπτει την ιδέα δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, παρόλο που 26 χώρες έχουν δεσμευθεί για ειρηνευτική αποστολή και οι συνομιλίες με τον Πούτιν σταμάτησαν απότομα
LIFO NEWSROOM
Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή για την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Διεθνή / Τζόρτζιο Αρμάνι: Η άγνωστη σχέση του θρυλικού σχεδιαστή με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο Αρμάνι έντυσε αμέτρητους σταρ του Χόλιγουντ αλλά και μέλη βασιλικών οικογενειών. Ανάμεσα σε αυτούς και την πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία φωτογραφήθηκε με κομμάτι του διάσημου οίκου λίγες ώρες πριν πεθάνει
LIFO NEWSROOM
Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Διεθνή / Δείπνο κολακείας στον Λευκό Οίκο: Οι τεχνολογικοί τιτάνες υποκλίνονται στον Τραμπ

Σε μια βραδιά γεμάτη επαίνους, ο πρόεδρος Τραμπ άκουσε κορυφαίους ηγέτες τεχνολογικών κολοσσών όπως Apple, OpenAI και Google να τον ευχαριστούν για τη στήριξή του στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
LIFO NEWSROOM
 
 