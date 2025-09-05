Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ Αικατερίνη

Η Δούκισσα του Κεντ πέθανε σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι.

«Με βαθιά λύπη το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοινώνει τον θάνατο της Αυτής Βασιλικής Υψηλότητας, της Δούκισσας του Κεντ», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η Αυτής Βασιλική Υψηλότητα έφυγε ειρηνικά χθες το βράδυ στο Παλάτι του Κένσινγκτον, περιστοιχισμένη από την οικογένειά της. Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα και όλα τα μέλη της Βασιλικής Οικογένειας θα είναι δίπλα στον Δούκα του Κεντ, τα παιδιά και τα εγγόνια του, στο πένθος τους για την απώλειά της και στη μνήμη της διαχρονικής αφοσίωσης της Δούκισσας σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους συνδεόταν, του πάθους της για τη μουσική και της ενσυναίσθησής της προς τους νέους ανθρώπους».

Η Αικατερίνη ήταν παντρεμένη με τον Δούκα του Κεντ, Πρίγκιπα Εδουάρδο, ο οποίος ήταν εξάδελφος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Μετά τον θάνατο της Ελισάβετ το 2022, η Δούκισσα έγινε το γηραιότερο εν ζωή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Αγαπούσε τη μουσική και ήταν υπέρμαχος της πρόνοιας για τα παιδιά και τους νέους, σύμφωνα με την ιστοσελίδα των Ανακτόρων.

Με πληροφορίες από Sky News

