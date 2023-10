Βραζιλία: Η πολιτεία Αμαζόνα πνίγεται από τους καπνούς των πυρκαγιών

Η Μανάους στη Βραζιλία πνίγεται από τους καπνούς των μεγάλων πυρκαγιών που καίνε εδώ και ημέρες στην περιοχή, με σκοπό την αποψίλωση δασικών εκτάσεων.

Οι πυρκαγιές έχουν γεμίσει με καπνό από την Τετάρτη την πόλη των περίπου 2 εκατομμυρίων κατοίκων. Κάποιοι πολίτες κυκλοφορούν με μάσκες για να προστατευτούν.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Μαρίνα Σίλβα καταφέρθηκε εναντίον των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Μπραζίλια λέγοντας πως «δεν υπάρχουν πυρκαγιές από φυσικά αίτια στον Αμαζόνιο». Επίσης στράφηκε εναντίον των «εγκληματιών» οι οποίοι βάζουν φωτιές για να αποψιλώσουν δασικές εκτάσεις ώστε να μετατραπούν σε αγροτεμάχια.

Να σημειωθεί πως εξαιτίας του καπνού, η ποιότητα του αέρα στην πρωτεύουσα της Αμαζόνας συγκαταλέγεται στις πιο ανθυγιεινές στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου World Air Quality Index.

