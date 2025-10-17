ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βουκουρέστι: Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες χάους από την περιοχή

LifO Newsroom
Βουκουρέστι: Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε πολυκατοικία
Τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή στο Βουκουρέστι, καθώς σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη οκταώροφη πολυκατοικία, προκαλώντας την κατάρρευση δύο ορόφων και τον θάνατο δύο ανθρώπων. Άλλοι δώδεκα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε κεντρική συνοικία της ρουμανικής πρωτεύουσας, με τα αίτια να παραμένουν υπό διερεύνηση. Από το ωστικό κύμα έσπασαν τζάμια σε γειτονικά κτίρια, μεταξύ των οποίων και σε σχολείο, ενώ ζημιές υπέστησαν και χαμηλότεροι όροφοι της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, διασώστες και αστυνομία, που αναζητούν πιθανούς εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Το υπουργείο Υγείας της Ρουμανίας επιβεβαίωσε τον απολογισμό των δύο νεκρών και 12 τραυματιών, ενώ οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο διαρροής αερίου ως αιτία της καταστροφής.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες χάους από την περιοχή, με κατοίκους να απομακρύνονται πανικόβλητοι και σωστικά συνεργεία να επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

