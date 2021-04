BookTok: Μια τάση στο TikTok κάνει παλιά βιβλία ξανά bestsellers

Το ΤikTok έχει δημιουργήσει αμέτρητες τάσεις, με πιο πρόσφατη το BookTok, που κάνει μυθιστορήματα - παλιά και νέα- ξανά viral χάρη σε influencers που αγαπούν το βιβλίο.

Το hashtag #BookTok έχει συγκεντρώσει πάνω από 5,8 δισεκατομμύρια προβολές και ορισμένοι συγγραφείς έχουν δει δεκαπλάσια αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων λογοτεχνικών έργων τους που κυκλοφόρησαν πριν από δεκαετίες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Evening Standard.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό, οι χρήστες παρουσιάζουν σε βίντεο προτεινόμενα βιβλία, καταγράφουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τους εαυτούς τους να διαβάζουν ή δείχνουν τις αντιδράσεις τους για το τέλος ενός μυθιστορήματος.

Ακόμα και τα βιβλιοπωλεία αξιοποιούν την τάση. Το δίκτυο Barnes & Noble διαθέτει πλέον σελίδα BookTok, αφιερωμένη στα πιο δημοφιλή βιβλία του στο TikTok ενώ τα αμερικανικά καταστήματά του έχουν δημιουργήσει ενότητες με τίτλους που έγιναν viral στην πλατφόρμα.

Στο #BookTok δημοσιεύονται επίσης κριτικές, στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες που αποκαλύπτουν την πλοκή, εικόνες με βιβλιοθήκες και βιβλία ταξινομημένα ανά χρώμα εξώφυλλου αλλά και βίντεο με χρήστες που αναπαριστούν λογοτεχνική σκηνή μάχης, με πλήρη εξοπλισμό.

Τα λογοτεχνικά έργα στο BookTok κατηγοριοποιούνται με βάση λίστες όπως «βιβλία που με έκαναν να κλάψω», «βιβλία που με κατέστρεψαν», «βιβλία που με κράτησαν ξάγρυπνο έως τις 3 τα ξημερώματα», «βιβλία που θα πουλούσα την ψυχή μου για να διαβάσω ξανά».

Καινούργια επιτυχία χάρη χάρη στη νέα τάση γνωρίζει το βιβλίο «Το τραγούδι του Αχιλλέα» (The Song of Achilles) της Μάντλιν Μίλερ, που κυκλοφόρησε το 2012, ενώ δημοφιλείς τίτλοι είναι επίσης τα «Six of Crows», μυθιστόρημα φαντασίας του Λι Μπαρντούγκο, «From Blood and Ash» της Τζένιφερ Άρμεντράουτ και «The Cruel Prince» της Χόλι Μπλακ, όπως και η σειρά «A Court of Thorns and Roses» (Αγκάθια και τριαντάφυλλα) της Σάρα Τζ. Μάας.