Βλαντίμιρ Πούτιν: Ανακοίνωσε προσωρινή εκεχειρία με Ουκρανία λόγω Πάσχα

Πότε τίθεται σε ισχύ η πασχαλινή εκεχειρία - Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου

Φωτ. αρχείου: EPA
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωσε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) προσωρινή εκεχειρία -λόγω εορτασμού Πάσχα- με την Ουκρανία, όπως έκανε γνωστό το Κρεμλίνο.

Όπως αναφέρεται, η κατάπαυση του πυρός θα ισχύσει από τις 16:00 της 11ης Απριλίου έως το τέλος της 12ης Απριλίου 2026, με αφορμή τον εορτασμό του Ορθόδοξου Πάσχα.

Με εντολή του Ρώσου προέδρου προς το υπουργείο Άμυνας και το γενικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις καλούνται να διακόψουν τις εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βλαντίμιρ Πούτιν: Απέρριψε πρόταση προσωρινής εκεχειρίας του Ζελένσκι

Στην ανακοίνωση τονίζεται, ωστόσο, ότι τα στρατεύματα θα πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπίσουν «πιθανές προκλήσεις» ή επιθετικές ενέργειες από την ουκρανική πλευρά. Παράλληλα, το Κρεμλίνο εκφράζει την προσδοκία ότι και το Κίεβο θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Μόσχας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε προτείνει την εφαρμογή πασχαλινής εκεχειρίας, πρόταση που τότε είχε απορριφθεί από τη ρωσική πλευρά.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η Ουκρανία θα απαντά «καθρεφτίζοντας» κάθε ρωσική επίθεση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν ενεργειακές υποδομές.

Με πληροφορίες από AFP News Agency

