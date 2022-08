Βερολίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε δάσος, μετά από έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στο Βερολίνο, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών της αστυνομίας.

Η πυροσβεστική ανέφερε πως θα δυσκολευτεί η υπηρεσία να θέσει υπό έλεγχο την κατάσταση.

«Μια πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο δάσος Γκρίνεβαλντ», δυτικά της πόλης, και «σημειώνονται εκρήξεις», υπογράμμισαν οι πυροσβέστες.

«Η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε μια επιφάνεια 15.000 τετραγωνικών μέτρων, αρχικά σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης και εξουδετέρωσης πυρομαχικών και εκρηκτικών της αστυνομίας και στη συνέχεια στο γύρω δάσος», πρόσθεσαν.

«Η κατάσταση είναι συγκεχυμένη, η φωτιά συνεχίζει να επεκτείνεται ανεξέλεγκτα μέσα στο δάσος», διευκρίνισε εκπρόσωπος μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

