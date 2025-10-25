ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» με μαχητικά αεροσκάφη

Το USS Gerald Ford, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, θα σταθμεύσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, καθώς ολοκληρώνει την τρέχουσα αποστολή του στη Μεσόγειο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ στέλνει το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford» με μαχητικά αεροσκάφη Facebook Twitter
0

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναπτύσσει το πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στην Καραϊβική, στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, μια κίνηση που θεωρείται μεγάλη κλιμάκωση στον «πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών» που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Το USS Gerald Ford, συνοδευόμενο από μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία, θα σταθμεύσει στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, καθώς ολοκληρώνει την τρέχουσα αποστολή του στη Μεσόγειο.

Η αποστολή του υπερπλοίου σηματοδοτεί τη σαφέστερη πρόθεση της Ουάσινγκτον να επεκτείνει τη στρατιωτική της επιχείρηση πέρα από τα μικρά σκάφη που υποτίθεται μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ, σε πλήγματα κατά χερσαίων στόχων.

Το αεροπλανοφόρο διαθέτει δεκάδες F-18 Super Hornet και αεροσκάφη επιτήρησης, που αυξάνουν θεαματικά τη δύναμη πυρός και την ικανότητα των ΗΠΑ να πλήξουν αντιαεροπορικά συστήματα στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με αξιωματούχους, αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για επιθέσεις με drones ή επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων εναντίον επίγειων στόχων.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε ότι η ενισχυμένη ναυτική παρουσία «θα ενισχύσει τη δυνατότητα των ΗΠΑ να ανιχνεύουν, να παρακολουθούν και να διαταράσσουν παράνομες δραστηριότητες που απειλούν την ασφάλεια και την ευημερία της πατρίδας μας και της δυτικής ημισφαίριας».

Αντίδραση της Βενεζουέλας και ρητορική έντασης από τον Τραμπ

Από το Καράκας, ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο καταδίκασε έντονα την απόφαση, δηλώνοντας: «Υποσχέθηκαν ότι δεν θα εμπλακούν ξανά σε πολέμους και τώρα κατασκευάζουν έναν καινούριο». Ο Μαδούρο κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να «προκαλέσουν αποσταθεροποίηση» στη Λατινική Αμερική, παρουσιάζοντας ως πρόσχημα τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

Η ένταση είχε ήδη αυξηθεί τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει δημόσια ότι «η επόμενη φάση της στρατιωτικής εκστρατείας θα αφορά πλήγματα κατά χερσαίων στόχων». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η γη θα είναι η επόμενη… Θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Θα το δείτε σύντομα».

Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες χώρες ή στόχους εννοούσε, διέταξε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να ενημερώσει το Κογκρέσο για τα σχέδια της κυβέρνησης. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να κηρύξει πόλεμο εναντίον των καρτέλ, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως απλώς θα σκοτώσουμε ανθρώπους που φέρνουν ναρκωτικά στη χώρα μας. Εντάξει; Θα τους σκοτώσουμε, θα είναι… νεκροί».

Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, με μέλη του Κογκρέσου να ζητούν επίσημη νομική αιτιολόγηση των επιθέσεων. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρώτη αεροπορική επιδρομή σε σκάφος «που μετέφερε ναρκωτικά», έχουν ακολουθήσει κι άλλες επιθέσεις χωρίς να δημοσιοποιηθούν λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα θύματα.

Βενεζουέλα: Νομικά ερωτήματα και εμπλοκή της CIA

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι στόχοι αυτοί συνδέονται με «οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές», προσπαθώντας να θεμελιώσει νομικά τις επιθέσεις στο πλαίσιο «ενόπλης σύγκρουσης μη διεθνούς χαρακτήρα». Ωστόσο, όπως αποκάλυψαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι τα σκάφη που πλήγηκαν μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

Πηγές του Κογκρέσου επισημαίνουν ότι αξιωματούχοι του Πενταγώνου υποστήριξαν κεκλεισμένων των θυρών πως οι στόχοι θεωρούνται νόμιμοι επειδή «έχουν χαρακτηριστεί από τον πρόεδρο ως περιουσιακά στοιχεία των καρτέλ».

Παράλληλα, ο Τραμπ παραδέχθηκε στις 15 Οκτωβρίου ότι έχει εγκρίνει «μυστικές επιχειρήσεις» της CIA στη Βενεζουέλα, αποκαλύπτοντας ότι η υπηρεσία πληροφοριών παίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή δεδομένων για τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Η μεταφορά του USS Gerald Ford στην Καραϊβική σηματοδοτεί έτσι όχι μόνο την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική, αλλά και μια επικίνδυνη στροφή προς επιθετικές ενέργειες σε ξηρά και θάλασσα. Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν πως μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα γεωπολιτική κρίση, σε μια ήδη ασταθή περιοχή.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Διεθνή / Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Πώς ο Νικολάς Μαδούρο ανέπτυξε ένα «ακλόνητο» καθεστώς: προαγωγές, οικονομικά ανταλλάγματα και κουβανική αντικατασκοπεία που αποτρέπουν το στρατιωτικό πραξικόπημα
LIFO NEWSROOM
Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος ένα χρόνο μετά τον διορισμό του

Διεθνή / Μυστήριο με τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραΐβική: Αποχωρεί ο επικεφαλής ναύαρχος έναν χρόνο μετά τον διορισμό του

Ο ναύαρχος Άλβιν Χόλσεϊ αποχωρεί από την ηγεσία της SOUTHCOM, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και αυξάνουν τις επιθέσεις κατά των καρτέλ ναρκωτικών
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς παραδίδει τη διοίκηση σε τεχνοκράτες - Τι αλλάζει μετά τον πόλεμο

Οι παλαιστινιακές φατρίες συμφώνησαν στη δημιουργία προσωρινής διοίκησης τεχνοκρατών στη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, ενώ η σύζυγος του Μαρουάν Μπαργκούτι απηύθυνε έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ για την απελευθέρωσή του
LIFO NEWSROOM
Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Διεθνή / Η Γαλλία βουλιάζει σε πολιτική παράλυση – Kίνδυνος για όλη την Ευρώπη

Η Γαλλία αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική και οικονομική κρίση, με τον Μακρόν να παλεύει να διατηρήσει σταθερότητα - Το συνταξιοδοτικό πάγωσε, το έλλειμμα εκτοξεύεται και η Ευρώπη ανησυχεί για την «παράλυση» του Παρισιού
LIFO NEWSROOM
Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή: Το στοίχημα του Μιλέι και οι ΗΠΑ

Η Αργεντινή βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές θα καθορίσουν το μέλλον της μεταρρυθμιστικής ατζέντας του προέδρου Μιλέι και θα δοκιμάσουν την αξιοπιστία των ΗΠΑ και το πέσο
LIFO NEWSROOM
Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Joshua Wander: O άνθρωπος που αγόραζε ομάδες με έγγραφα από το Microsoft Paint και το σκάνδαλο 500 εκατ. δολαρίων

Ο Joshua Wander, ιδρυτής της 777 Partners, κατηγορείται για απάτη 500 εκατ. δολαρίων, πλαστά έγγραφα και ψεύτικες επενδύσεις - Από τις ποδοσφαιρικές ομάδες ως τα Boeing, η αυτοκρατορία του κατέρρευσε φανερώνοντας ένα από τα πιο ηχηρά σκάνδαλα των τελευταίων ετών
LIFO NEWSROOM
Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο - Ο φόβος της τυραννίας»

LiFO politics / Αλέξανδρος Μαλλιάς: «Οι ΗΠΑ είναι κομμένες στα δύο. Αλλάζουν όλα»

Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ, Αλέξανδρος Μαλλιάς, μιλά στο Lifo Politics και στη Βασιλική Σιούτη για τη βαθιά πολιτική πόλωση στην Αμερική, για τους θεσμικούς ελέγχους της προεδρικής εξουσίας αλλά και για τα ελληνοτουρκικά και το Ισραήλ που «έκανε τη ζωή των φίλων και συμμάχων του δύσκολη».
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Διεθνή / Καναδάς: Σταματά η διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρίγκαν, ώστε να αρχίσουν ξανά οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη διαφήμιση «ψεύτικη» και «παραπλανητική», κατηγορώντας την καναδική πλευρά ότι «παραποίησε τα λόγια του Ρίγκαν για να επηρεάσει τα αμερικανικά δικαστήρια που εξετάζουν τη νομιμότητα των δασμών του»
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Διεθνή / Ο Τραμπ «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά λόγω διαφήμισης με τη φωνή του Ρίγκαν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον τερματισμό των εμπορικών διαπραγματεύσεων με τον Καναδά, κατηγορώντας την κυβέρνηση του Οντάριο για «ψεύτικη» διαφήμιση που χρησιμοποίησε τη φωνή του Ρόναλντ Ρίγκαν
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο:

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Είδα έναν από τους εγκληματίες» - Οι πρώτες μαρτυρίες των υπαλλήλων

«Για εμάς ήταν απίστευτο ότι οι προθήκες θα μπορούσαν να σπάσουν... ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι υπήρχε τέτοιος κίνδυνος... κανείς δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο», δήλωσε μία υπάλληλος
LIFO NEWSROOM
 
 