Βενεζουέλα: Το μήνυμα της Ροντρίγκες στις ΗΠΑ - «Ο Μαδούρο πρέπει να φύγει»

Λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό, κορυφαία στελέχη του καθεστώτος του στη Βενεζουέλα φέρεται να είχαν ήδη ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του The Guardian, η Ντέλσι Ροντρίγκες και ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, είχαν διαβεβαιώσει μυστικά αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Κατάρ ότι θα συνεργάζονταν με την κυβέρνηση Τραμπ μετά την απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Οι επαφές ξεκίνησαν ήδη από το φθινόπωρο του 2025, όταν η Ροντρίγκες ήταν ακόμη αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, και συνεχίστηκαν μετά το κρίσιμο τηλεφώνημα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μαδούρο στα τέλη Νοεμβρίου. Σε εκείνη τη συνομιλία, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ζήτησε ευθέως την αποχώρηση του Μαδούρο, αίτημα που απορρίφθηκε.

Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες ζήτησε την απομάκρυνση Μαδούρο

Τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές που συμμετείχαν στις συζητήσεις, η Ντέλσι Ροντρίγκες έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Ουάσινγκτον: «Ο Μαδούρο πρέπει να φύγει». Παράλληλα, φέρεται να διαβεβαίωνε ότι θα συνεργαζόταν με τις ΗΠΑ «σε ό,τι ακολουθήσει».

Σημαντικό στοιχείο του παρασκηνίου είναι ότι η Ροντρίγκες δεν δεσμεύτηκε να συμβάλει ενεργά στην ανατροπή του Μαδούρο. Όπως επιμένουν οι ίδιες πηγές, η συμφωνία δεν συνιστούσε πραξικόπημα εκ των έσω, αλλά μια υπόσχεση διαχείρισης της «επόμενης ημέρας» ώστε να αποφευχθεί χάος και εμφύλια σύγκρουση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αρχικά ήταν επιφυλακτικός απέναντι σε οποιαδήποτε συνεργασία με στελέχη του καθεστώτος. Σταδιακά, όμως, φαίνεται να πείστηκε ότι η Ροντρίγκες αποτελούσε την πιο ρεαλιστική επιλογή για μια ελεγχόμενη μετάβαση.

Βενεζουέλα: Ποιοι είχαν επικοινωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ

Παράλληλα, και άλλες ισχυρές φιγούρες του καθεστώτος είχαν επαφές με τις ΗΠΑ. Το Reuters αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Ντιοσδάδο Καμπέγιο, είχε επίσης συμμετάσχει σε συνομιλίες μήνες πριν από την επιχείρηση.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο ίδιος ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί δημόσια ότι υπήρχε συνεννόηση, δηλώνοντας ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες «ήταν ενήμερη» και ότι είχαν μιλήσει «πολλές φορές».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησε στα ερωτήματα του Guardian, ενώ και ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει επισήμως.

Το βασικό ζητούμενο για την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις πηγές, δεν ήταν τόσο η ανατροπή του Μαδούρο όσο η αποφυγή ενός αποτυχημένου κράτους. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Ντέλσι Ροντρίγκες φέρεται να παρουσιάστηκε ως η πιο «βολική» λύση: μια φιγούρα του συστήματος, πρόθυμη όμως να διαπραγματευτεί.

Το αν αυτή η στρατηγική θα οδηγήσει σε σταθερότητα ή απλώς σε μια ανακύκλωση εξουσίας, παραμένει ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση, η πτώση Μαδούρο μόνο αιφνιδιαστική δεν ήταν.

Με πληροφορίες από Guardian