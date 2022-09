Βασίλισσα Ελισάβετ: Στο Αββαείο του Ουέστμινστερ η σορός της - Ο κιλλίβαντας με τους 142 ναύτες, στα μαύρα Τζορτζ και Σάρλοτ

Η τελευταία πράξη της ζωής της βασίλισσας Ελισάβετ γράφεται αυτήν την ώρα στο Λονδίνο, με τον κιλλίβαντα συνοδεία της βασιλικής οικογένειας να μεταφέρει τη σορό της στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο, εστεμμένοι και ασφαλώς η βασιλική οικογένεια, αποχαιρετούν τη μακροβιότερη μονάρχη του πλανήτη.

Facebook Twitter Τζο και Τζιλ Μπάιντεν χέρι-χέρι στο Ουέστμινστερ - Φωτ.: BBC

Facebook Twitter Οι πρώην πρωθυπουργοί μετά των συζύγων τους, Τζόν και Νόρμα Μέιτζορ, Τόνι και Τσέρι Μπλερ, Γκόρντον και Σάρα Μπράουν - Φωτ.: BBC

Facebook Twitter Ο Μπόρις Τζόνσον με τη σύζυγό του - Φωτ.: BBC

Facebook Twitter Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν - Φωτ.: Telegraph

Πριν λίγο έφτασε στο Γουέστμινστερ ο βασιλιάς Κάρολος συνοδευόμενος από τους δύο γιους του, Ουίλιαμ και Χάρι.

Facebook Twitter Βασιλιάς Κάρολος με τα αδέρφια του, Άννα, Άντριου, Έντουαρντ - Φωτ.: Getty Images

Facebook Twitter Χωρίς στρατιωτική στολή ο Άντριου λόγω των σκανδάλων - Φωτ.: Getty Images

Facebook Twitter Με πολιτικά κι ο Χάρι που έχει απαρνηθεί τον τίτλο του - Φωτ.: Getty Images

Λίγο αργότερα, ακολούθησε η βασιλική σύζυγος μαζί με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν και τα δισέγγονα της βασίλισσας, πρίγκιπα Τζορτζ και πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Facebook Twitter Μαύρο κοστούμι ο Τζορτζ, καπέλο η Σάρλοτ στην κηδεία της προγιαγιάς τους - Φωτ.: Getty Images

To φέρετρο ήρθη από το βάθρο όπου παρέμενε από την περασμένη Τετάρτη σε λαϊκό προσκύνημα, και με άγημα 142 ναυτών μεταφέρθηκε ο κιλλίβαντας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για τη νεκρώσιμη ακολουθία, συνοδεία του βασιλιά Καρόλου άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.

As The Queen’s Coffin is carried into the Abbey, the Sentences are sung by The Choir of Westminster Abbey.



The five Sentences, which are lines of scripture set to music, have been used at every State Funeral since the early part of the 18th century. pic.twitter.com/iRnGHPsrLd