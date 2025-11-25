Πρίγκιπας Άντριου: Πόλη στη Βόρεια Ιρλανδία γίνεται η πρώτη που ξεκινά διαδικασία μετονομασίας

Για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει να απομακρύνει από δημόσιο χώρο το όνομα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, μετά την αφαίρεση όλων των τίτλων του από τον Βασιλιά Κάρολο.

Το δημοτικό συμβούλιο Mid and East Antrim στη Βόρεια Ιρλανδία ψήφισε ομόφωνα την έναρξη διαδικασίας για τη μετονομασία της οδού «Prince Andrew Way» στο Κάρικ Φέργκους (Carrickfergus). Η κίνηση έρχεται έναν μήνα μετά την απόφαση του βασιλιά να αφαιρέσει από τον αδελφό του τους τίτλους «πρίγκιπας» και «Αυτού Εξοχότης», σε μια προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς στη δημόσια εικόνα της μοναρχίας λόγω των συνδέσεών του Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η απόφαση συνοδεύεται από υποχρεωτική διαβούλευση με τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να επιλεγεί νέα ονομασία. Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση της δημοτικής συμβούλου Lauren Gray από το Alliance Party να μετονομαστεί η οδός προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ.

Πρίγκιπας Άντριου: Τι δηλώνει ο δήμος στη Βόρεια Ιρλανδία

«Πρόκειται για μια λυπηρή αλλά αναγκαία απόφαση», δήλωσε η Anna Henry του Traditional Unionist Voice. «Οι καταγγελίες και οι πράξεις που συνδέονται πλέον με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, δεν επιτρέπουν στο συμβούλιο να συνεχίσει να τον τιμά».

Οι υπηρεσίες του δήμου θα επικοινωνήσουν με ταχυδρομικές και άλλες αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται αν ο δήμος μπορεί να καλύψει το κόστος αλλαγής για τα δέκα σπίτια που βρίσκονται στην οδό.

Ο Άντριου, 65 ετών, έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης πίεσης τα τελευταία χρόνια. Τον Νοέμβριο, η επίσημη ανακοίνωση στο London Gazette κατέστησε σαφές ότι, με βασιλικό διάταγμα, δεν δικαιούται πλέον να χρησιμοποιεί τον τίτλο «πρίγκιπας» ούτε το προσωνύμιο «Royal Highness».

Η μετονομασία της οδού θεωρείται συμβολική τομή, με πολλά συμβούλια στο Ηνωμένο Βασίλειο να παρακολουθούν στενά την έκβαση της διαδικασίας στη Βόρεια Ιρλανδία.

Τι δήλωσε ο Στάρμερ για τον Άντριου

Οι πιέσεις αυξάνονται προς τον πρίγκιπα Άντριου για να καταθέσει σε επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η οποία ερευνά την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν, έπειτα από σχετική δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού.

Ο Κιρ Στάρμερ αρνήθηκε να μιλήσει συγκεκριμένα για τον μικρότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου Γ΄, αλλά ερωτηθείς για το θέμα από δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στη σύνοδο της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, δήλωσε πως ως «γενική αρχή», οι άνθρωποι πρέπει να παρέχουν στοιχεία στους ερευνητές.

«Δεν σχολιάζω τη συγκεκριμένη υπόθεσή του», δήλωσε ο Στάρμερ. «Αλλά μια γενική αρχή που τηρώ εδώ και πολύ καιρό είναι ότι οποιοσδήποτε έχει σχετικές πληροφορίες για τέτοιου είδους υποθέσεις πρέπει να δώσει αυτά τα στοιχεία σε όσους τα χρειάζονται».

Ο πρώην πρίγκιπας, γνωστός πλέον ως Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, μέχρι στιγμής έχει αγνοήσει το αίτημα μελών της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής για μια «καταγεγραμμένη συνέντευξη» σχετικά με τη «μακροχρόνια φιλία» του με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από Independent

