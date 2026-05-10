«Βασιλιάς» χωρίς βασίλειο: Πώς ο Γιόνας Λάουβινερ απέκτησε μια μικρή «αυτοκρατορία» γης στην Ελβετία

Ο αυτοαποκαλούμενος «βασιλιάς της Ελβετίας» γνωρίζει καλά ότι η ιδέα του δεν αρέσει σε όλους.

«Ο ρόλος του βασιλιά είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο στην Ελβετία, γιατί ουσιαστικά δεν γίνεται αποδεκτός. Είναι πολύ αμφιλεγόμενος», λέει ο Γιόνας Λάουβινερ στο France 24.

Ο 31χρονος, που αποκαλεί τον εαυτό του «Βασιλιά Γιόνας Α΄», αυτοανακηρύχθηκε συμβολικός μονάρχης της Ελβετίας το 2019, σε μια τελετή στέψης στην εκκλησία Nydegg της Βέρνης, παρουσία ακόμη και μελών του κλήρου.

Για τη στέψη εμφανίστηκε με πλήρη βασιλική ενδυμασία και ένα διακοσμημένο στέμμα από χρυσό 18 καρατίων.

Έκτοτε έχει δημιουργήσει σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά μιας σύγχρονης μοναρχίας: διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα, «αυτοκρατορική τράπεζα» με δικό της νόμισμα, ενώ στις δημόσιες εμφανίσεις του συχνά συνοδεύεται από δεκαμελή ομάδα ασφαλείας.

Facebook Twitter Η «στέψη» του «Βασιλιά Γιόνας» σε βίντεο στο Youtube / Φωτ.: © Coronation of Kings and Queens, YouTube

Σε βίντεο που έχει αναρτήσει στον ιστότοπό του, μέλη της ομάδας του εμφανίζονται να πραγματοποιούν στρατιωτικού τύπου ασκήσεις κοντά στη μεγάλη εξοχική κατοικία που αποκαλεί «παλάτι».

Facebook Twitter Σε πατριωτική ανάρτησή του στα social media, ο Λάουβινερ δήλωσε «απίστευτα ευγνώμων» για την «όμορφη πατρίδα» του. Φωτ.: jonas_lauwiner μέσω Instagram

Παρότι η Ελβετία δεν έχει μοναρχική παράδοση ούτε βασιλική οικογένεια στο συνταγματικό της σύστημα, ο Λάουβινερ επιμένει ότι δεν διεκδικεί θεσμικό ρόλο.

«Δεν είμαι συνταγματικός μονάρχης. Είμαι συμβολικός μονάρχης. Υπάρχει βασιλιάς στην Ελβετία και είμαι εγώ, ο Βασιλιάς Γιόνας», δηλώνει.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μουσείο στην Ελβετία καλεί το κοινό να φορέσει μαγιό και να δει πίνακες του Σεζάν

Ελβετία: Το νομικό παραθυράκι που χάρισε εκτάσεις γης στον «βασιλιά Γιόνας»

Πολλοί στην Ελβετία τον αντιμετωπίζουν ως εκκεντρικό ή ως φαρσέρ. Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται να παίρνει πολύ σοβαρά το σχέδιό του, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την «αυτοκρατορία γης» που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια.

Ο Λάουβινερ εκμεταλλεύτηκε ένα παραθυράκι της ελβετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το οποίο οποιοσδήποτε μπορεί να διεκδικήσει δωρεάν ένα ακίνητο ή οικόπεδο που δεν έχει καταγεγραμμένο ιδιοκτήτη.

Σήμερα δηλώνει ότι έχει αποκτήσει περίπου 150 τέτοια οικόπεδα σε όλη την Ελβετία, συνολικής έκτασης άνω των 117.000 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και τη γη όπου βρίσκεται το λεγόμενο «παλάτι» του.

Η πρώτη του ιδιοκτησία, όπως λέει, ήταν ένα μικρό αγροτεμάχιο που του χάρισε ο πατέρας του στα 20ά γενέθλιά του.

«Ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Από τότε που ήμουν οκτώ ετών ήθελα να έχω δική μου γη», λέει.

Facebook Twitter Ο Λάουβινερ ήταν υποψήφιος στις εκλογές του καντονιού της Βέρνης τον Μάρτιο του 2026. Στο προεκλογικό αυτό βίντεο εμφανίζεται με βασιλική ενδυμασία και αναπνευστήρα μέσα σε ρυάκι. Φωτ.: jonas_lauwiner μέσω Instagram

Λίγο αργότερα ανακάλυψε ότι το διπλανό οικόπεδο δεν είχε δηλωμένο ιδιοκτήτη και κατάφερε να το κατοχυρώσει νόμιμα στο κτηματολόγιο πληρώνοντας μόνο μερικές εκατοντάδες φράγκα σε διοικητικά έξοδα.

«Μετά σκέφτηκα ότι δεν μπορεί να είναι το μοναδικό στην Ελβετία. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω και βρήκα άλλο ένα, και άλλο ένα, και άλλο ένα», αναφέρει.

Οι δρόμοι που έφεραν συγκρούσεις με τις αρχές

Ανάμεσα στις εκτάσεις που έχει αποκτήσει περιλαμβάνονται και 83 δρόμοι, γεγονός που έχει προκαλέσει συγκρούσεις με τοπικές αρχές και κατοίκους.

«Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι περνούν καθημερινά από τους δρόμους μου για να πάνε στα σπίτια τους», υποστηρίζει.

Σε χωριά όπως το Γκόιενζεε, οι τοπικές αρχές επιχειρούν να ανακτήσουν δρόμους που απέκτησε νόμιμα. Ο ίδιος έχει ζητήσει είτε αποζημίωση είτε να δοθεί το όνομά του σε έναν από τους δρόμους.

Η στάση του έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Τοπικοί αξιωματούχοι και νομικοί τον κατηγορούν ότι εκμεταλλεύεται το σύστημα και πιέζει κατοίκους και δήμους ζητώντας χρήματα για τη χρήση δρόμων και εκτάσεων.

Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι τα χρήματα που ζητά αφορούν αποκλειστικά έξοδα συντήρησης.

«Το μόνο που χρεώνω είναι ένα τέλος για τη συντήρηση. Δεν βγάζω κέρδος από τους δρόμους», λέει, παραδεχόμενος ωστόσο ότι ορισμένες φορές πουλά δρόμους ή εκτάσεις αποκομίζοντας κέρδος.

Η απάντηση του ίδιου: «Όλα έγιναν νόμιμα»

Πρόσθετα έσοδα, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από άδειες δόμησης ή από συμφωνίες με ενεργειακές εταιρείες για την εγκατάσταση υποδομών, όπως αγωγοί και καλώδια.

Ο Λάουβινερ περιγράφει τη διαχείριση των ιδιοκτησιών του ως «δουλειά πλήρους απασχόλησης», παρότι εργάζεται παράλληλα και σε φαρμακευτική εταιρεία.

Οι ελβετικές αρχές επιχειρούν πλέον να περιορίσουν το φαινόμενο, με αρκετά καντόνια να εξετάζουν αλλαγές στη νομοθεσία ώστε οι δήμοι να αποκτούν προτεραιότητα σε αζήτητες εκτάσεις πριν αυτές περάσουν σε ιδιώτες.

Ο ίδιος, πάντως, θεωρεί ότι οι αλλαγές έρχονται πολύ αργά.

«Έχουν απομείνει ελάχιστα οικόπεδα και δεν αξίζουν τον κόπο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτά», λέει, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές ενοχλούνται επειδή κατάφερε να ολοκληρώσει την «εκστρατεία» του απολύτως νόμιμα.

Παράλληλα με τη διαχείριση της «αυτοκρατορίας» του, ο αυτοαποκαλούμενος βασιλιάς έχει αρχίσει να εμπλέκεται και στην πολιτική.

Το 2024 εξελέγη στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης Μπούργκντορφ ως ανεξάρτητος υποψήφιος με το όνομα «Βασιλιάς Γιόνας Λάουβινερ», συγκεντρώνοντας σχεδόν 700 ψήφους.

Τώρα δηλώνει ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ακόμη υψηλότερα αξιώματα στην ελβετική πολιτική σκηνή.

«Θα δοκιμάσω τα πάντα», λέει.

Με πληροφορίες από France 24