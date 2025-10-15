Αυτές είναι οι πιο βιώσιμες πόλεις για το 2025, σύμφωνα με τον Economist

Την καθιερωμένη, ετήσια λίστα του με τις πιο βιώσιμες πόλεις για το 2025 δημοσίευσε ο Economist, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως για δεύτερη συνεχή χρονιά οι συνθήκες διαβίωσης δεν έχουν βελτιωθεί.

Τα δεδομένα και η αξιολόγηση των πιο βιώσιμων πόλεων για το 2025 έγινε σύμφωνα με τον τελευταίο δείκτη βιωσιμότητας της EIU, αδελφής εταιρείας του περιοδικού Economist.

Η ετήσια έρευνα, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τις εταιρείες να υπολογίζουν τα επιδόματα δυσκολίας όταν μετακινούν το προσωπικό τους, βαθμολογεί 173 πόλεις σε πέντε κατηγορίες: υγειονομική περίθαλψη, πολιτισμός και περιβάλλον, εκπαίδευση, υποδομές και σταθερότητα. Ενώ οι βαθμολογίες στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες παρέμειναν ως επί το πλείστον σταθερές ή βελτιώθηκαν, τα κέρδη αντισταθμίστηκαν από τη μείωση της σταθερότητας.

Πιο βιώσιμες πόλεις για το 2025: Η Βιέννη έχασε τα «σκήπτρα» της

Σύμφωνα με τον Economist, η Βιέννη αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα υψηλής βαθμολογίας στις πέντε κατηγορίες, που έχουν τεθεί από το περιοδικό.

Η αυστριακή πρωτεύουσα ήταν η πιο βιώσιμη πόλη στον κόσμο από το 2022 έως το 2024. Φέτος όμως έχασε τη θέση της, επειδή δύο αποτυχημένες τρομοκρατικές επιθέσεις -σε μια συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ και σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό- μείωσαν τη βαθμολογία της σταθερότητας, η οποία ποσοτικοποιεί την απειλή στρατιωτικών συγκρούσεων, πολιτικών αναταραχών και τρομοκρατίας.

Η Βιέννη μοιράζεται πλέον τη δεύτερη θέση με τη Ζυρίχη. Η Κοπεγχάγη, μία από τις έξι μόνο πόλεις που πέτυχαν τέλειο σκορ στην κατηγορία της σταθερότητας, βρίσκεται στην κορυφή της συνολικής κατάταξης φέτος. Η Μελβούρνη και η Γενεύη συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι μεταξύ των 30 πόλεων της Δυτικής Ευρώπης και των 25 της Βόρειας Αμερικής που αξιολογήθηκαν, μόνο μία, η Αθήνα, δεν κατάφερε να επιτύχει το υψηλότερο επίπεδο βιωσιμότητας, το οποίο ορίζεται ως βαθμολογία 80 ή παραπάνω.

Η Ασία είναι η τρίτη καλύτερη περιοχή ως προς τη βιωσιμότητα, αν και οι πόλεις της παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερες διαφορές ως προς τις συνθήκες διαβίωσης.

Σχεδόν οι μισές από τις 20 πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν πόλεις της Ανατολικής Ασίας και της Αυστραλασίας. Πολλές πόλεις της Νότιας Ασίας κατατάσσονται πολύ χαμηλότερα, εν μέρει λόγω της υψηλής ρύπανσης και των υψηλών θερμοκρασιών.

