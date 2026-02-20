Αυστρία: Τέσσερις νεκροί λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αυστρία, λόγω σφοδρών χιονοπτώσεων που πλήττουν τη χώρα.

Παράλληλα, σημειώνονται διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μεταφορές, καθώς έκλεισαν τμήματα αυτοκινητοδρόμων. Διακόπηκαν επίσης οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Βιέννης, προσωρινά.

Συγκεκριμένα, οι τρεις από τους νεκρούς ήταν σκιέρ που σκοτώθηκαν στο Τιρόλο από χιονοστιβάδες, ενώ ένας 53χρονος καταπλακώθηκε από εκχιονιστικό μηχάνημα στο Λιντς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο Νάουντερς του Τιρόλο, ένας σκιέρ από τη Γερμανία παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Ο 16χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά.

Την ίδια ώρα, στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον δύο άνθρωποι καταπλακώθηκαν από μεγάλη χιονοστιβάδα, ενώ οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους λάτρεις των χειμερινών σπορ να αποφεύγουν να βγαίνουν εκτός πίστας, όσο επικρατούν οι συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες.

Συνολικά, από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από χιονοστιβάδες. Μόνο την τελευταία εβδομάδα οι υπηρεσίες διάσωσης της χώρας κλήθηκαν να επέμβουν περίπου 200 φορές για να σώσουν ανθρώπους που καταπλακώθηκαν από τα χιόνια.

Αυστρία: Κλειστοί δρόμοι και διακοπές ηλεκτροδότησης από τις χιονοπτώσεις

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο περιφερειακός δρόμος της πρωτεύουσας (Α21)παρέμεινε κλειστός για αρκετή ώρα, ενώ φορτηγά παρέμειναν ακινητοποιημένα σε άλλους οδικούς άξονες.

Τέλος, σημειώνεται διακοπή ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της νότιας και ανατολικής Αυστρίας.

