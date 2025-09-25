ΔΙΕΘΝΗ
Αυστραλία: Ζήτησαν 2.200 δολάρια από γονείς για τις ζωγραφιές των παιδιών τους

Οργή γονέων, παρέμβαση αρχών και επιστροφή έργων δωρεάν

φωτ.: Unsplash
«Πόσο θα πλήρωνες για την τέχνη του παιδιού σου;»

Αυτό το ερώτημα βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν δεκάδες οικογένειες στην Αυστραλία, όταν ένα νηπιαγωγείο στο Μπρισμπέιν ζήτησε… 2.200 δολάρια Αυστραλίας (1.400$ / 1.000£) για να τους παραδώσει έναν φάκελο με τις ζωγραφιές των παιδιών τους.

Οι φάκελοι περιλάμβαναν μουτζούρες, δαχτυλοζωγραφιές και φωτογραφίες από τις «δημιουργικές στιγμές» των μικρών μαθητών. Επισήμως, η ενέργεια παρουσιάστηκε ως «φιλανθρωπική ενίσχυση», αφού το χρεωμένο νηπιαγωγείο προσπαθούσε να καλύψει απλήρωτους μισθούς και σωρεία λογαριασμών.

Το Craigslea Community Kindergarten and Preschool είχε ήδη κλείσει τον περασμένο μήνα, μετά τη διακοπή χρηματοδότησης λόγω έρευνας για κακή διαχείριση. Το αίτημα, όμως, εξόργισε γονείς, πολιτικούς και κοινή γνώμη. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας το χαρακτήρισε «συναισθηματικό εκβιασμό» και «απαράδεκτο σε κάθε επίπεδο».

Μία μητέρα, που αρνήθηκε να πληρώσει, κατέληξε να πάρει τις ζωγραφιές του παιδιού της κρυφά το βράδυ. Το περιστατικό κατέληξε μέχρι και σε καταγγελία στην αστυνομία για διάρρηξη!

Μετά τον σάλο, οι αρχές της πολιτείας παρενέβησαν. Το Υπουργείο Παιδείας και ο οργανισμός C&K ανέλαβαν δράση, ανέκτησαν όλα τα έργα των παιδιών και τα παρέδωσαν δωρεάν στους γονείς.

«Οι φάκελοι αυτοί έχουν ανεκτίμητη αξία για τις οικογένειες. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά κάθε προσπάθεια χρέωσης», δήλωσε εκπρόσωπος του C&K.

Έτσι, το κεφάλαιο έκλεισε – με τα παιδικά έργα τέχνης να επιστρέφουν εκεί όπου ανήκουν: στους γονείς τους, ανεκτίμητα και δωρεάν.

Με πληροφορίες από BBC

