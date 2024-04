Αυστραλία: «Επιδημία» οι επιθέσεις κατά γυναικών, λέει ο πρωθυπουργός

«Επιδημία» χαρακτήρισε σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι τη βία εναντίον των γυναικών στη χώρα του, καθώς χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις στο Σίδνεϊ και άλλες μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας με αίτημα αυστηρότερους νόμους για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Αφορμή για τις κινητοποιήσεις αποτέλεσε ένα κύμα βίας εναντίον των γυναικών, με την αυστραλιανή κυβέρνηση να αναφέρει ότι μία γυναίκα δολοφονείται κάθε τέσσερις ημέρες φέτος. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και μετά την επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έξι ανθρώπους, εκ των οποίων οι πέντε ήταν γυναίκες, σε εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ.

Οι διαδηλωτές, που ζητούν αυστηρότερη νομοθεσία για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, συγκεντρώθηκαν στο Σίδνεϊ, πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας, και πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης. Κάποιοι κρατούσαν πανό που έγραφαν «σεβασμός» και «όχι άλλη βία».

Στην πρωτεύουσα της Νότιας Αυστραλίας, την Αδελαΐδα, εκτιμάται ότι περίπου 3.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο της πολιτείας. Ο Αλμπανέζι δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή στην πρωτεύουσα της χώρας, την Καμπέρα. «Θα περπατήσω με γυναίκες από όλη την Αυστραλία για να πω ‘αρκετά’», τόνισε ο Αυστραλός πρωθυπουργός στο Χ. «Η βία εναντίον των γυναικών είναι μια επιδημία. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα», υπογράμμισε.

