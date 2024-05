Αριζόνα: Η κυβερνήτρια επικύρωσε την κατάργηση νόμου του 1864 που απαγόρευε την άμβλωση

Η Δημοκρατική κυβερνήτρια στην Αριζόνα επικύρωσε χθες Πέμπτη την κατάργηση νόμου αναγόμενου στο 1864 που απαγόρευε την άμβλωση σχεδόν σε κάθε περίπτωση και κρίθηκε «εφαρμοστέος» τον περασμένο μήνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας αυτής των νοτιοδυτικών ΗΠΑ.

«Η απαγόρευση της άμβλωσης του 1864 είχε αποφασιστεί από 27 άνδρες, προτού καν οι γυναίκες αποκτήσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν», ανέφερε χθες, «σχεδόν 160 χρόνια αργότερα», η Κέιτι Χομπς μέσω X, προτού υπογράψει το κείμενο της κατάργησης του νόμου, που εγκρίθηκε προχθές Τετάρτη από τη Γερουσία της Αριζόνας οριακά (16 ψήφοι υπέρ, 14 κατά).

