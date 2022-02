Να αποχωρήσει από το Κίεβο ζήτησε ο έλληνας πρέσβης σήμερα το πρωί από τον υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος του έδωσε την άδεια να φύγει, παρότι η γραμμή της Ελλάδας ήταν να κρατήσει την ελληνική πρεσβεία ανοιχτή λόγω των ομογενών που υπάρχουν στην Ουκρανία.

Η «ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στο Κίεβο» όμως που επικαλέστηκε ο πρέσβης, άλλαξε την ελληνική θέση και έτσι αποφασίστηκε η εκκένωση της πρεσβείας, όπως έκαναν τις προηγούμενες μέρες πολλές άλλες δυτικές χώρες των οποίων οι διπλωμάτες είτε εγκατέλειψαν την χώρα, είτε μετακινήθηκαν οι περισσότεροι δυτικά, στην πόλη Λβιβ. Σήμερα στο Κίεβο παραμένουν ανοιχτές πλέον μόνο οι πρεσβείες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Από τα μέσα Φεβρουαρίου έχουν εγκαταλείψει το Κίεβο οι αμερικανοί διπλωμάτες καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να μεταφέρουν την πρεσβεία τους και το προσωπικό που είχε απομείνει, στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία. Στο προσωπικό της πρεσβείας που δεν ασχολούνταν με επείγουσες υπηρεσίες, οι ΗΠΑ είχαν δώσει εντολή μέρες πριν να εγκαταλείψει εντελώς τη χώρα κι όχι απλώς να μετακινηθεί δυτικά.

Λίγες μέρες μετά τους Αμερικανούς διπλωμάτες, στην πόλη Λβιβ μεταφέρθηκε και η πρεσβεία της Βρετανίας, καθώς σύμφωνα με το Φόρεϊν Όφις: «Οποιαδήποτε ρωσική στρατιωτική δράση στην Ουκρανία, θα επηρέαζε σοβαρά την ικανότητα της βρετανικής κυβέρνησης να παράσχει προξενική βοήθεια (στους Βρετανούς πολίτες) στην Ουκρανία». Τις προηγούμενες μέρες το παράδειγμα τους ακολούθησαν οι περισσότερες πρεσβείες των δυτικών χωρών, με τους διπλωμάτες τους να μεταφέρονται μαζικά στην Λβιβ, ενώ κάποιοι διπλωμάτες πήγαν στην γειτονική Πολωνία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μετά τους πρώτους βομβαρδισμούς τους ακολούθησαν και άλλοι.

Γιατί στην πόλη Λβιβ; Διότι το Λβιβ είναι η πιο δυτική πόλη της Ουκρανίας, δίπλα στα σύνορα με την Πολωνία, όπου θα μπορούν να φυγαδευτούν άμεσα εάν παραστεί ανάγκη και είναι μια “ευρωπαϊκή” πόλη που δεν ενδιαφέρει τη Ρωσία, “με την έννοια ότι δεν ανήκει στον χώρο που διεκδικούν” όπως μας εξηγεί έλληνας διπλωμάτης λίγο πριν εγκαταλείψει το Κίεβο.

H Λβιβ, που λεγόταν κάποτε Λεοντόπολη στα ελληνικά, είχε κι ελληνική εμπορική παροικία, τον 16ο αιώνα. Είχε κατακτηθεί από τους Πολωνούς, μετά τους Γερμανούς και στο τέλος από τους Ουκρανούς. Είναι η πιο δυτική πόλη της Ουκρανίας και θεωρείται ότι διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο καθημερινής ζωής στη χώρα.

«Οι περισσότερες πρεσβείες, όσες δεν έφυγαν από την Ουκρανία, έχουν μεταφερθεί στην Λβιβ. Στο Κίεβο έχουν παραμείνει μόνο οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Έλληνες μέχρι εχθές».

Ο Νίκος Δένδιας απάντησε θετικά στο αίτημα του πρέσβη να φύγει, παρότι ήθελε να κρατήσει την ελληνική πρεσβεία ανοιχτή, για αυτό δεν είχε ζητήσει την εκκενωση της. «Οι πρεσβείες δεν κλείνουν εύκολα. Οι γάλλοι διπλωμάτες εδώ με την παρουσία τους σηματοδοτούν κάτι. Εξάλλου έχουν και πολύ ισχυρά συμφέροντα. Η ελληνική πρεσβεία αυτή την περίοδο ασχολείται μόνο με την προστασία των ομογενών, αλλά στο Κίεβο είναι ελάχιστοι τώρα. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο το υπουργείο Εξωτερικών ήθελε να παραμείνει ανοιχτή» ανέφερε χθες στην Lifo έλληνας διπλωμάτης.

Πάντως ακόμα και στους βομβαρδισμούς του Βελιγραδίου, σε μία κατάσταση εξαιρετικά επικίνδυνη (είχε βομβαρδιστεί και η κινεζική πρεσβεία) η ελληνική πρεσβεία είχε παραμείνει ανοιχτή, με τον πρέσβη στη θέση του.

Με τους Έλληνες διπλωμάτες τώρα να αποχωρούν κι αυτοί, το Κίεβο έχει αδειάσει σχεδόν από δυτικούς και παραμένουν εκεί μόνο Γάλλοι, Ιταλοί και Ισπανοί διπλωμάτες. Η καρδιά της δύσης στην Ουκρανία πλέον χτυπά στην Λβιβ, όπου θα παραμείνουν οι δυτικές πρεσβείες μέχρι νεωτέρας και μέχρι ο Πούτιν να τους επιτρέψει να επιστρέψουν στο Κίεβο.

We are in the process of temporarily relocating Embassy operations from Kyiv to Lviv due to the dramatic acceleration in the buildup of Russian forces. The Embassy will remain engaged with the Ukrainian govt, coordinating diplomatic engagement in Ukraine. https://t.co/FgT5I9vYih