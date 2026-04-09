Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας που τον επισκέφτηκε στο Wood Farm

Συνεχίζει να μένει στην προσωρινή κατοικία του παρά τα ερωτήματα για το ποια θα είναι τελικά η μόνιμή του

Την ώρα που όλη η βασιλική οικογένεια γιόρτασε το Πάσχα μαζί, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ήταν εκτός, ζώντας προσωρινά στο Wood Farm.

Παρά τη συμμετοχή τους στις περσινές εορταστικές εκδηλώσεις για το Πάσχα, ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, απουσίαζαν αυτή τη χρονιά.

Όπως όπως έγινε γνωστό, ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, τον επισκέφτηκε για πρώτη φορά μετά την μετακόμισή του εκεί, ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Έντουαρντ.

Σκοπός της επίσκεψης σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίσκεψη είχε στόχο μία ήσυχη συζήτηση σχετικά με τη μετακόμιση του σε μόνιμη κατοικία.

Ο Άντριου καθυστερεί να εγκαταλείψει προσωρινή κατοικία στη Σάντρινγκχαμ

Ο 66χρονος ζει στο Wood Farm, μια ιδιοκτησία του βασιλικού κτήματος στο Σάντρινγκχαμ, αφού εγκατέλειψε την παλιά του κατοικία, το Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Η αρχική πρόθεση ήταν να μείνει προσωρινά στο Wood Farm και στη συνέχεια να μετακομίσει στο Marsh Farm, η οποία χρειαζόταν εκτεταμένες ανακαινίσεις πριν μπορέσει να μεταβεί εκεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Σαββατοκύριακο ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Έντουαρντ, τον επισκέφτηκε για να συζητήσει τη συνεχιζόμενη παραμονή του στο Wood Farm.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Έντουαρντ και η σύζυγός του, Σοφία, ήθελαν να μείνουν στο Wood Farm κατά τις διακοπές του Πάσχα, αλλά δεν μπόρεσαν λόγω της παρουσίας του.

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Κάλεσε τις κόρες του Άντριου στο Royal Ascot παρά το σκάνδαλο Έπσταϊν

Παρότι οι δύο πριγκίπισσες δεν θα συμμετάσχουν στις πασχαλινές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται πως προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ LGBTQI+ ΛΟΑΤΚΙ+

Διεθνή / Τουρκία: Σε δίκη στελέχη οργάνωσης για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας - Κατηγορούνται για «ανηθικότητα»

Η ομοφυλοφιλία δεν είναι παράνομη στην Τουρκία, αλλά η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα αποτελεί συχνά στόχο των αρχών, οι οποίες την κατηγορούν για τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων στη χώρα
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΙΡΑΝ ΝΑΡΚΕΣ

Διεθνή / Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανακοίνωσε δύο εναλλακτικές διαδρομές «για προστασία των πλοίων από νάρκες»

Για την είσοδο στον Κόλπο από τη θάλασσα του Ομάν, τα πλοία πρέπει να περνούν ανάμεσα στις ιρανικές ακτές και το νησί Λαράκ, τον «σταθμό διοδίων της Τεχεράνης»
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΙΣΡΑΗΛ ΣΧΕΔΙΟ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ

Διεθνή / Ιράν: Το σχέδιο 10 σημείων για την εκεχειρία και οι βασικές διαφωνίες με τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, το σχέδιο θέτει ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου την αποδοχή συγκεκριμένων όρων, αρκετοί από τους οποίους έχουν απορριφθεί στο παρελθόν από τις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
 
 