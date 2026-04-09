Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ: Το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας που τον επισκέφτηκε στο Wood Farm

Την ώρα που όλη η βασιλική οικογένεια γιόρτασε το Πάσχα μαζί, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ήταν εκτός, ζώντας προσωρινά στο Wood Farm.

Παρά τη συμμετοχή τους στις περσινές εορταστικές εκδηλώσεις για το Πάσχα, ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, απουσίαζαν αυτή τη χρονιά.

Όπως όπως έγινε γνωστό, ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας, τον επισκέφτηκε για πρώτη φορά μετά την μετακόμισή του εκεί, ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Έντουαρντ.

Σκοπός της επίσκεψης σύμφωνα με τις πληροφορίες, η επίσκεψη είχε στόχο μία ήσυχη συζήτηση σχετικά με τη μετακόμιση του σε μόνιμη κατοικία.

Ο Άντριου καθυστερεί να εγκαταλείψει προσωρινή κατοικία στη Σάντρινγκχαμ

Ο 66χρονος ζει στο Wood Farm, μια ιδιοκτησία του βασιλικού κτήματος στο Σάντρινγκχαμ, αφού εγκατέλειψε την παλιά του κατοικία, το Royal Lodge στο Ουίνδσορ.

Η αρχική πρόθεση ήταν να μείνει προσωρινά στο Wood Farm και στη συνέχεια να μετακομίσει στο Marsh Farm, η οποία χρειαζόταν εκτεταμένες ανακαινίσεις πριν μπορέσει να μεταβεί εκεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το Σαββατοκύριακο ο μικρότερος αδελφός του, πρίγκιπας Έντουαρντ, τον επισκέφτηκε για να συζητήσει τη συνεχιζόμενη παραμονή του στο Wood Farm.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Έντουαρντ και η σύζυγός του, Σοφία, ήθελαν να μείνουν στο Wood Farm κατά τις διακοπές του Πάσχα, αλλά δεν μπόρεσαν λόγω της παρουσίας του.

Με πληροφορίες από PEOPLE

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Άντριου: Γιατί η μετακόμισή του έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη Βρετανία