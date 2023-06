Άνοιξε για τους επισκέπτες ο αρχαιολογικός χώρος όπου δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρας

Οι επισκέπτες στη Ρώμη μπορούν πλέον να ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της πλατείας Largo Argentina, όπου πιστεύεται ότι σκοτώθηκε ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας.

Ο αρχαιολογικός χώρος όπου πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρας από μια ομάδα συγκλητικών το 44 π.Χ., και ονομάζεται «ιερός χώρος» Largo di Torre Argentina, άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό μετά από έναν αιώνα.

Πρόκειται για ένα αρχαίο συγκρότημα ναών στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας. Ο «ιερός χώρος» στην πλατεία Largo Argentina, τον οποίο μέχρι τώρα μπορούσε κανείς να παρατηρήσει μόνο από το δρόμο, περιλαμβάνει τέσσερις ναούς που χρονολογούνται από τον τρίτο αιώνα π.Χ., καθώς και τα ερείπια του θεάτρου του Πομπήιου, όπου πιστεύεται ότι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρας μαχαιρώθηκε από συγκλητικούς το 44 π.Χ..

Οι ναοί, οι οποίοι χτίστηκαν για να τιμήσουν τις νίκες της Ρώμης επί των εχθρών της, και το θέατρο ανακαλύφθηκαν το 1927, όταν εντοπίστηκε ένα κολοσσιαίο κεφάλι καθώς και τα χέρια ενός μαρμάρινου αγάλματος κατά τη διάρκεια εργασιών για την ανοικοδόμηση τμημάτων της Ρώμης.

Ο χώρος ωστόσο είναι επίσης γνωστός για το γεγονός ότι φιλοξενεί δεκάδες αδέσποτες γάτες.

Ο χώρος, ο οποίος περιβάλλεται από δρόμους με ιδιαίτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση, άνοιξε μετά την ολοκλήρωση του αναπτυξιακού έργου που χρηματοδοτήθηκε από τον ιταλικό οίκο μόδας Bulgari, υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ρώμης. Οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγηθούν πλέον στον χώρο ακολουθώντας έναν ειδικό διάδρομο ανάμεσα στον αρχαιολογικό χώρο.

Ωστόσο όπως αναφέρει ο Guardian οι τουρίστες θα «μοιραστούν» τον αρχαιολογικό χώρο με αδέσποτες γάτες, οι οποίες έχουν βρει καταφύγιο στον χώρο από τότε που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά. «Στην πραγματικότητα, οι γάτες είναι εξίσου -αν όχι περισσότερο- αξιοθέατο από την ιστορία» αναφέρει η βρετανική εφημερίδα.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, περίπου 100 άτομα είχαν επισκεφθεί τον ανακαινισμένο αρχαιολογικό χώρο.

Visitors can now walk among the Largo Argentina square's archeological treasures in Rome, where it's believed Roman ruler Julius Caesar was killed https://t.co/KSZfi6KK7v pic.twitter.com/dBlHXEzMqs