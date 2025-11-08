Αναστάσιος Γκαρίπης: Ο αθλητής που έσωσε τουρίστες βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας

Με το «Χρυσό Μετάλλιο Τιμής» από την Προεδρία της Ουγγαρίας, βραβεύτηκε ο 21χρονος Αναστάσιος Γκαρίπης από τη Θεσσαλονίκη, που έσωσε πατέρα και κόρη στην Επανομή Χαλκιδικής.

Ο 21χρονος αθλητής, Αναστάσιος Γκαρίπης, έγινε ο πρώτος πολίτης τρίτης χώρας, που λαμβάνει την ανώτερη διάκριση από τον πρόεδρο της Ουγγαρίας, με τον ίδιο να γνωστοποιεί τη βράβευση με ανάρτηση στα social media.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή, παρουσία του Έλληνα πρέσβη στην Ουγγαρία, Σπύρου Γεωργιλή, κυβερνητικών αξιωματούχων, εκπροσώπων της Ισπανικής κυβέρνησης, καθώς και της Ισπανίδας πρωταθλήτριας Ισέτ Σεγκούρα, που επίσης συμμετείχε στη διάσωση και τιμήθηκε με το ίδιο μετάλλιο.

Αναστάσιος Γκαρίπης: Το χρονικό της διάσωσης

Ως προς την πράξη του, τον Ιούλιο του 2025, ο νεαρός kite surfer βρισκόταν ανοιχτά της παραλίας της Επανομής, όταν εντόπισε έναν άνδρα και τη μικρή του κόρη να κινδυνεύουν στη θάλασσα, έχοντας παρασυρθεί από τα ισχυρά ρεύματα.

Ο 21χρονος έσπευσε να τους βοηθήσει, καταφέρνοντας να τους φέρει με ασφάλεια στην ακτή, σώζοντας τις ζωές τους. Οι δύο διασωθέντες, πατέρας και κόρη από την Ουγγαρία, ανέφεραν το περιστατικό στις αρχές της χώρας τους, με αποτέλεσμα ο νεαρός Θεσσαλονικιός να τιμηθεί επισήμως από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας, Tamás Sulyok (Τάμας Σούλιοκ).

Ο Γκαρίπης μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βράβευση στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Βαθύτατη τιμή που μου απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο Αξίας από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας».