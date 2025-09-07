Ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα

Από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη αξιοποίησης αδρανών ακινήτων του Δημοσίου, με στόχο την απόδοσή τους στην κοινωνία.

Πρώτο βήμα θα είναι η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε τρία στρατόπεδα (Μοσχάτο, Ζιάκας, Μανουσογιαννάκης), με το 75% να διατίθεται σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία και το 25% σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχέδιο αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερα ακίνητα του Δημοσίου.

Τα στρατόπεδα που αξιοποιούνται

Στρατόπεδο Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι: Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 696 διαμερίσματα.

Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλαδή συνολικά 696 διαμερίσματα. Στρατόπεδο Ζιάκα στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη: Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.

Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα. Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη στην Πάτρα: Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.