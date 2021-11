American Music Awards: Οι BTS ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι της βραδιάς

Οι BTS ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι των American Music Awards, καθώς οι Νοτιοκορεάτες σταρ της K-pop κέρδισαν τρία βραβεία, συμπεριλαμβανομένου εκείνου του καλλιτέχνη της χρονιάς.

Τέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο τους στο σόου, οι BTS πήραν το μεγάλο βραβείο των ΑΜΑ «κερδίζοντας» την Τέιλορ Σουίφτ, τον Drake, τον The Weeknd και την Αριάνα Γκράντε.

Στην τελετή απονομής, η μπάντα από τη Νότια Κορέα ερμήνευσε μαζί με τους Coldplay το «My Universe», ενώ οι BTS το σόου με το «Butter». Τα άλλα δύο βραβεία που πήραν ήταν εκείνο του αγαπημένου ντουέτου ή συγκροτήματος, όπως και του καλύτερου ποπ τραγουδιού, για το «Butter».

«Είναι πραγματικά τιμή μας να είμαστε σε αυτή τη σκηνή με τόσο εκπληκτικούς, τεράστιους καλλιτέχνες», δήλωσε ο Kim Nam-Joon, γνωστός ως RM, μετά την ανακοίνωση ότι οι BTS κερδίζουν- για πρώτη φορά- το βραβείο του αγαπημένου καλλιτέχνη της χρονιάς.

BTS και Coldplay επί σκηνής (Πηγή φωτό ΑP)

«Ήταν μια μεγάλη και εκπληκτική διαδρομή… κανένας δεν θα στοιχημάτιζε ποτέ ότι θα ήμασταν εδώ και θα παίρναμε αυτό το βραβείο, εκτός από όλους εσάς», είπε αναφερόμενους στους φαν του συγκροτήματος.

Η τελετή απονομής, η δεύτερη εν μέσω πανδημίας, περιελάμβανε ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες εμφανίσεις, όπως εκείνες των Bruno Mars και Anderson .Paak, αλλά και της Τζένιφερ Λόπεζ.

Τρία βραβεία κέρδισαν οι BTS (Πηγή φωτό ΑP)

Αρχικά ήταν σχεδιασμένο οι BTS και η Megan Thee Stallion να ερμηνεύσουν μαζί το «Butter», κάτι που τελικά δεν έγινε καθώς η ράπερ επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για την απουσία της. Τελικά ήταν ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς, καθώς αναδείχθηκε αγαπημένη χιπ- χοπ καλλιτέχνιδα, πήρε το βραβείο για το αγαπημένο χιπ- χοπ άλμπουμ με το «Good News» και το «Body» αναδείχθηκε αγαπημένο trending τραγούδι.

Η Ολίβια Ροντρίγκο είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες- επτά συνολικά- αλλά πήρε μόνο το βραβείο, εκείνο της αγαπημένης νέας καλλιτέχνιδας της χρονιάς. Μεταξύ άλλων η 18χρονη έχασε τον τίτλο για το αγαπημένο ποπ άλμπουμ, που πήγε στην Τέιλορ Σουίφτ για το «Εvermore». «Είμαι τόσο τυχερή που είμαι στις ζωές σας και να σας έχω στη δική μου», είπε η Σουίφτ απευθυνόμενη στους φαν της, σε μαγνητοσκοπημένη ομιλία. Η σταρ κέρδισε επίσης το βραβείο αγαπημένης της ποπ καλλιτέχνιδας και πλέον έχει 34 ΑΜΑ στη συλλογή της, τα περισσότερα που έχει κερδίσει κανείς στην ιστορία των American Music Awards.

Οι Måneskin έκαναν το ντεμπούτο τους στα AMA (Πηγή φωτό ΑP)

Στην τελετή μεταξύ άλλων έκαναν και το ντεμπούτο τους στα ΑΜΑ οι Måneskin, που τραγούδησαν το «Beggin», ενώ η βραδιά περιελάμβανε και μια στιγμή για τους μεγαλύτερους θεατές. Οι New Edition και οι New Kids on the Block εμφανίστηκαν επί σκηνής και τραγούδησαν διάφορες επιτυχίες τους.

Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Cardi B, που άλλαζε διαρκώς ρούχα, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε άγχος. «Είμαι λίγο νευρική, τρέμω», είπε ανοίγοντας την τελετή κατά την οποία το τραγούδι της «Up» βραβεύθηκε ως το αγαπημένο στην κατηγορία χιπ χοπ.