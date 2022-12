Εντόπισαν σκύλο μέσα σε χειραποσκευή, στον έλεγχο αεροδρομίου

Οι έλεγχοι στις βαλίτσες των επιβατών αεροπορικών πτήσεων συχνά κρύβουν εκπλήξεις και το περιστατικό που κατεγράφη σε αεροδρόμιο του Ουισκόνσιν έρχεται να επιβεβαιώσει τον κανόνα.

Σκύλος ξεχάστηκε σε χειραποσκευή και πέρασε από το μηχάνημα ελέγχου με ακτίνες, του περιφερειακού αεροδρομίου στο Μάντισον, ενημέρωσε η αμερικανική Διοίκηση Ασφάλειας Μεταφορών (TSA).

A dog was accidentally sent through the X-ray @MSN_Airport this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2) pic.twitter.com/JLOStCDsir