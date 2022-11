Η βαλίτσα στο αεροδρόμιο έκρυβε κάτι περίεργο: Κόκκινες τρίχες γάτας έβγαιναν από το φερμουάρ

Οι άνθρωποι παίρνουν παράξενα πράγματα στα αεροπλάνα- αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο.

Και η βαλίτσα η οποία ελέγχθηκε για ένα ταξίδι από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το Ορλάντο της Φλόριντα στις 16 Νοεμβρίου, οπωσδήποτε περιείχε αρκετά περίεργα πράγματα.

Καθώς περνούσε από το μηχάνημα ακτίνων Χ, οι υπάλληλοι της TSA (Transportation Security Administration) είδαν κάτι που έμοιαζε με μπουκάλια, ποτήρια κρασιού, ένα ζευγάρι σαγιονάρες αλλά και το περίγραμμα μιας γάτας.

Αποδείχτηκε ότι το περίγραμμα ήταν πράγματι μία γάτα: με κόκκινο τρίχωμα, ολοζώντανη και, όπως φαίνεται, σώα και αβλαβής από τις τελευταίες ώρες που πέρασε χωμένη σε μια βαλίτσα και περιφερόταν μέχρι να καταλήξει στο αεροπλάνο.

Ένα αεροπλάνο όπου, φυσικά, θα μπορούσε εύκολα να είχε πεθάνει στο χώρο αποσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι υπάλληλοι που είδαν την εικόνα, και στη συνέχεια άνοιξαν τη βαλίτσα για να βρουν τη γάτα, «σοκαρίστηκαν», δήλωσε η Λίζα Φάρμπστεϊν, εκπρόσωπος της TSA στο CNN.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκουν καθημερινά τα πάντα σε αποσκευές, από μη εξουσιοδοτημένα πυροβόλα όπλα μέχρι παράνομη σάλτσα κράνμπερι, «είναι σπάνιο να ανακαλύπτεις ένα ζωντανό ζώο σε μια βαλίτσα», δήλωσε. Ευτυχώς, η γάτα δεν προσπάθησε να το σκάσει όταν άνοιξαν τη βαλίτσα.

Ο επιβάτης, ο οποίος ταξίδευε με την Delta Air Lines, ειδοποιήθηκε να πάει να εξηγήσει το περιεχόμενο της αποσκευής του, και είπε στην TSA ότι «δεν ήταν η γάτα του αλλά ανήκε σε κάποιον άλλο στο σπίτι», πρόσθεσε η Φάρμπστειν. Ανέφεραν ότι η γάτα - η οποία βρισκόταν στο πάνω μέρος της βαλίτσας και μάλιστα το τρίχωμά της προεξείχε από το φερμουάρ – είχε μπει στη βαλίτσα χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Η TSA δεν ενέπλεξε την προστασία των ζώων.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC