ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Άγνωστα drones συνετρίβησαν στη Φινλανδία

«Το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν

The LiFO team
The LiFO team
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ DRONES Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Δύο μη αναγνωρισμένα drones συνετρίβησαν κοντά στην Κούβολα στη νότια Φινλανδία την Κυριακή, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το οποίο χαρακτήρισε το περιστατικό ως «υποψία παραβίασης εδαφικής κυριαρχίας».

«Τα drones εισέβαλαν στο φινλανδικό έδαφος. Το αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Άντι Χάκανεν σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι είχαν αποσταλεί αρχές ασφαλείας στον τόπο του συμβάντος.

Η Φινλανδία μοιράζεται σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων με τη Ρωσία. 

Οι γειτονικές χώρες Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία ανέφεραν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι αρκετά ουκρανικά drones είχαν συντριβεί στο έδαφός τους, αφού παρέκκλιναν από την πορεία τους κατά τη διάρκεια επιθέσεων εναντίον ρωσικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου στην ακτή της Βαλτικής Θάλασσας.

Η εμφάνιση drones στη Φινλανδία

«Η έρευνα για τα γεγονότα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες μόλις επαληθευτούν οι πληροφορίες», δήλωσε ο Χάκανεν.

Σύμφωνα με το υπουργείο, «μερικά αντικείμενα που πετούσαν χαμηλά και αργά παρατηρήθηκαν στον φινλανδικό εναέριο χώρο στη θαλάσσια περιοχή και στη νοτιοανατολική Φινλανδία το πρωί της Κυριακής».

Η πολεμική αεροπορία έστειλε ένα μαχητικό F/A-18 Hornet σε αποστολή αναγνώρισης, πρόσθεσε.

«Ένα drone έχει πέσει στο έδαφος βόρεια της Κούβολα και ένα άλλο drone ανατολικά της Κούβολα. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τις περιοχές για περαιτέρω έρευνα», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Με πληροφορίες από France 24

Διεθνή

Tags

0

THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
 
 