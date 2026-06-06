Ταϊβάν: Πλοία της κινεζικής ακτοφυλακής βρίσκονται κοντά σε σημαντικά νησιά της Θάλασσας της Νότιας Κίνας

Η Ταϊβάν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής και ένα ερευνητικό σκάφος πραγματοποίησαν την πρώτη συντονισμένη επιχείρηση με σκοπό να «προκαλέσουν» την Ταϊβάν, στα ύδατα γύρω από νησιά στρατηγικής σημασίας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Τα νησιά Πράτας, τα οποία ελέγχονται από την Ταϊβάν, αποτελούν εθνικό πάρκο στο βόρειο άκρο της Θάλασσας της Νότιας Κίνας και προστατεύονται ελάχιστα από την ακτοφυλακή, έχουν αναδειχθεί σε νέο σημείο πίεσης στις συνεχιζόμενες στρατιωτικές και ημι-στρατιωτικές επιχειρήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν, σε μια προσπάθεια να επιβληθούν οι αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου.

Τα νησιά μεταξύ της νότιας Ταϊβάν και του Χονγκ Κονγκ θεωρούνται από ορισμένους εμπειρογνώμονες ασφαλείας ευάλωτα σε κινεζική επίθεση λόγω της απόστασής τους – άνω των 400 χλμ. από το νησί της Ταϊβάν.

Τι ανέφερε η Ταϊβάν για το συμβάν

Η ακτοφυλακή της Ταϊβάν ανέφερε σε δήλωση ότι, μαζί με ένα κινεζικό πλοίο της ακτοφυλακής που είχε πλησιάσει τα Πράτας την Παρασκευή, ένα κινεζικό ωκεανογραφικό ερευνητικό σκάφος πλησίασε τα νησιά το Σάββατο.

«Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που παρατηρείται όπου σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής και ερευνητικά σκάφη ενεργούν συντονισμένα για να προκαλέσουν την Ταϊβάν», ανέφερε.

Το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο. Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν και τα Πράτας, μία ατόλη χωρίς πληθυσμό, ως έδαφός της. Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις του Πεκίνου, λέγοντας ότι μόνο ο λαός του νησιού μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

«Αυτές οι ενέργειες είναι εξαιρετικά προκλητικές. Η ΛΔΚ είναι ένας διεστραμμένος τύραννος που προκαλεί αναταραχές σε ολόκληρη την περιοχή», έγραψε ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ταϊβάν, Τζόζεφ Γου, στον λογαριασμό του στο X, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με έναν χάρτη που απεικονίζει την πορεία των δύο πλοίων.

Η ΛΔΚ αναφέρεται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Το σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και ότι «το μέλλον της Ταϊβάν βρίσκεται στην εθνική επανένωση», ανέφερε η ακτοφυλακή της Ταϊβάν, η οποία απέστειλε τα δικά της σκάφη ως απάντηση.

Ανέφερε ότι το σκάφος της Ταϊβάν απάντησε: «Σταματήστε να υπονομεύετε την ειρήνη. Πρέπει να επιστρέψετε και να επιδιώξετε τη δημοκρατία – αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να υπηρετήσετε τη χώρα σας».

Η Κίνα προσπαθεί να δημιουργήσει μια «ψευδαίσθηση» δικαιοδοσίας στην περιοχή, ανέφερε η ακτοφυλακή. «Η θαλάσσια κυριαρχία της Ταϊβάν δεν ανέχεται καμία πρόκληση».

Με πληροφορίες από Reuters