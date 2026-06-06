«Θέλουν την εξάλειψη των Παλαιστινίων»: Η Ιρλανδία απαγορεύει την είσοδο σε Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς

Η Ιρλανδία προχωρά στην επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε δύο κορυφαίους υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης, τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ και τον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, σε μια ακόμη ένδειξη της αυξανόμενης διεθνούς πίεσης προς πρόσωπα της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Την απόφαση επιβεβαίωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν, ενώ εκπρόσωπος του υπουργού Δικαιοσύνης Τζιμ Ο'Κάλαχαν δήλωσε ότι έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στις υπηρεσίες μετανάστευσης να αρνηθούν την είσοδο των δύο υπουργών στη χώρα, εφόσον επιχειρήσουν να ταξιδέψουν στην Ιρλανδία.

Οι δύο πολιτικοί έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επικρίσεων από δυτικές κυβερνήσεις για δηλώσεις και ενέργειες που θεωρούνται ότι υποκινούν τη βία κατά των Παλαιστινίων.

Πέρυσι, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, η Νορβηγία, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν κυρώσεις στους Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς, κατηγορώντας τους για επανειλημμένη υποκίνηση βίας κατά παλαιστινιακών κοινοτήτων.

Τα μέτρα περιλάμβαναν απαγόρευση εισόδου και δέσμευση τυχόν περιουσιακών στοιχείων στις συγκεκριμένες χώρες, αποτελώντας την πρώτη φορά που δυτικές κυβερνήσεις επέβαλαν κυρώσεις σε εν ενεργεία Ισραηλινούς υπουργούς.

Η Γαλλία ανακοίνωσε επίσης τον περασμένο μήνα ότι απαγορεύει την είσοδο του Μπεν-Γκβιρ στη χώρα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να χλευάζει ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί από τον ισραηλινό στρατό σε αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τη Γάζα.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από σειρά δυτικών χωρών, αλλά και επικρίσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ.

«Θέλουν την εξάλειψη των Παλαιστινίων από την Παλαιστίνη»

Μιλώντας στη Σύνοδο ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο, ο Ιρλανδός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δημόσιες τοποθετήσεις και οι ενέργειες των δύο υπουργών «ισοδυναμούν με επιθυμία εξάλειψης των Παλαιστινίων από την Παλαιστίνη».

Ο Μάρτιν δήλωσε επίσης ότι η Ιρλανδία θα συνεχίσει να πιέζει για την επιβολή κυρώσεων και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρόκειται για ένα ζήτημα που η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίσει και θα το θέσουμε εκ νέου μαζί με άλλες χώρες», ανέφερε.

Όπως είπε, κατά την άποψή του η συμπεριφορά των δύο Ισραηλινών υπουργών δικαιολογεί την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων, αν και αναγνώρισε ότι δεν είναι βέβαιο πως υπάρχει η απαραίτητη συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών.

Τους τελευταίους μήνες η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν επίσης ταχθεί υπέρ της επιβολής ευρωπαϊκών μέτρων κατά του Μπεν-Γκβιρ.

Η νέα κίνηση της Ιρλανδίας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις αρκετών ευρωπαϊκών χωρών με την κυβέρνηση Νετανιάχου παραμένουν τεταμένες εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κατάστασης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών τον περασμένο Οκτώβριο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο τέσσερα ανώτερα στελέχη του μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι η οργάνωση επιχειρεί να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της και να επανεξοπλιστεί.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και άλλοι 251 απήχθησαν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, περισσότεροι από 72.950 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακα.

Με πληροφορίες από BBC

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