Νεκρός άνδρας μετά από επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία

Ένας άνδρας δύτης έχασε τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία μήκους περίπου 4,5 μέτρων στη Δυτική Αυστραλία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο 35χρονος, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βρισκόταν στη διάρκεια υποβρύχιου ψαρέματος με την οικογένειά του στα ανοικτά του νησιού Michaelmas, νοτιοανατολικά του Περθ, όταν δέχτηκε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μεταφέρθηκε με σκάφος στην ακτή, όπου τον περίμεναν οι διασώστες, οι οποίοι δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η αστυνομία δήλωσε ότι θα συντάξει έκθεση για τον ιατροδικαστή, σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νέος θάνατος από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Το υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών και Περιφερειακής Ανάπτυξης (DPIRD) δήλωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία και τις τοπικές αρχές σχετικά με το περιστατικό.

Επίσης, προέτρεψε τους κατοίκους να αναφέρουν αν τυχόν παρατηρήσουν καρχαρίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το περιστατικό συμβαίνει λιγότερο από ένα μήνα μετά τον θάνατο ενός πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστή επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία.

Ο Στίβεν Ματαμπόνι, 38 ετών, δέχτηκε επίθεση από έναν καρχαρία μήκους 4 μέτρων στο Horseshoe Reef, βορειοδυτικά του δημοφιλούς νησιού Ρότνεστ, κοντά στο Περθ.

Οι επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία είναι πιο συχνές από ό,τι σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, αν και συχνά δεν είναι θανατηφόρες.

Στα δημοφιλή σημεία κολύμβησης και σέρφινγκ συνήθως λαμβάνονται μέτρα προστασίας από επιθέσεις.

Με πληροφορίες από BBC

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