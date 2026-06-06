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ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η εισήγηση Φάμελλου - Γιατί δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία

«Ο αγώνας συνεχίζεται» δηλώνει ο Παύλος Πολάκης, απευθύνοντας κάλεσμα

The LiFO team
The LiFO team
ΣΥΡΙΖΑ ΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
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Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του προέδρου του κόμματος για σύμπλευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν τέσσερις ψηφοφορίες: για τη βασική εισήγηση του προέδρου του κόμματος και για τις τρεις τροπολογίες, με βασικότερη εκείνη που συνυπέγραφαν έξι μέλη της Πολιτικής Γραμματείας (Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Αλεξιάδης, Καρυστιανάκη, Παναγιώτοπουλος).

ΣΥΡΙΖΑ: Διαφορετικές εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα

Ονομαστική ψηφοφορία πάντως δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%.

Ο Παύλος Πολάκης, αντίθετα, κατά την αποχώρηση του από την συνεδρίαση, είπε πως η δική του πρόταση συγκέντρωσε άνω του 40% (και 45% η τροπολογία Μπουλέκου).

Από την άλλη πλευρά πάντως έλεγαν ότι αν ήταν όντως τόσο οριακό το αποτέλεσμα, θα γινόταν ονομαστική ψηφοφορία, πράγμα που όμως δεν κρίθηκε αναγκαίο να γίνει.

Σε δηλώσεις του ο Παύλος Πολάκης σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη, που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το πράξουν άμεσα.

Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει, ανέφερε ακόμη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πολιτική

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ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

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