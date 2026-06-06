ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026

ΕΝΑ ΟΠΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ, ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ, ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 2026

The LiFO team
Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Η Βρετανίδα φωτογράφος Τζο Κέρνεϊ κατέκτησε το μεγάλο βραβείο του διαγωνισμού με μια εικόνα από το σανατόριο Khoja Obi Garm στο Τατζικιστάν / Φωτ.: World Food Photography Awards
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Η εικόνα μιας γυναίκας που σερβίρει τσάι σε σανατόριο του Τατζικιστάν αναδείχθηκε φωτογραφία της χρονιάς στα World Food Photography Awards, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας με θέμα το φαγητό και την ανθρώπινη σχέση με αυτό.

H νικήτρια φωτογράφος, Τζο Κέρνεϊ από τη Βρετανία, κατέγραψε μια γυναίκα την ώρα που σερβίρει τσάι στο σανατόριο Khoja Obi Garm, ένα απομονωμένο συγκρότημα ευεξίας στα βουνά του Τατζικιστάν που εξακολουθεί να λειτουργεί από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η εικόνα ξεχώρισε για τη συναισθηματική της δύναμη και την ατμόσφαιρα που αποπνέει.

Ο φετινός διαγωνισμός συγκέντρωσε σχεδόν 9.000 συμμετοχές από περισσότερες από 50 χώρες, αναδεικνύοντας εικόνες που συνδέονται με το φαγητό σε κάθε του μορφή: από την παραγωγή και την προετοιμασία του μέχρι τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτό.

Οι 203 φιναλίστ εκτίθενται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, ενώ μέρος της έκθεσης θα μεταφερθεί αργότερα στο πολυκατάστημα Fortnum & Mason.

Η φωτογραφία της χρονιάς

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Η Βρετανίδα φωτογράφος Τζο Κέρνεϊ κατέκτησε το μεγάλο βραβείο του διαγωνισμού με μια εικόνα από το σανατόριο Khoja Obi Garm στο Τατζικιστάν. Η φωτογραφία απεικονίζει μια γυναίκα να σερβίρει τσάι σε μια ήσυχη στιγμή της καθημερινότητάς της, σε ένα από τα ελάχιστα σοβιετικής εποχής θέρετρα που εξακολουθούν να λειτουργούν στη χώρα / Φωτ.: World Food Photography Awards

Ψαράδες την αυγή στην Ινδία

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Ο Ολλανδός φωτογράφος Μάρκο Ρούτεν κατέγραψε το πλήρωμα ενός αλιευτικού την ώρα που ανασύρει τα δίχτυα του από τον ποταμό Χούγκλι, κοντά στην Καλκούτα. Η φωτογραφία διακρίθηκε στην κατηγορία «Bring Home the Harvest». / Φωτ.: World Food Photography Awards

Γιορτή γεύσεων στην Κίνα

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Ο Πινγκγιάο Σονγκ απαθανάτισε ένα εντυπωσιακό φεστιβάλ hot pot στην Κίνα, όπου χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω από τεράστια καζάνια γεμάτα πιπεριές Σιτσουάν, τσίλι και άλλα παραδοσιακά υλικά. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Το δώρο της γιαγιάς

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Η Αμερικανίδα Κέλι Κάρτερ κέρδισε το βραβείο γυναικείας φωτογραφίας με το έργο «Granny's Welcoming Gift of Love», που απεικονίζει μια ηλικιωμένη γυναίκα να προσφέρει φρεσκοψημένα γλυκίσματα, σε μια σκηνή που αποπνέει οικογενειακή θαλπωρή. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Ένας βοσκός στο όρος Νεμρούτ

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Στη βραβευμένη φωτογραφία του Σερκάν Ντογκούς, ένας βοσκός οδηγεί το κοπάδι του στις πλαγιές του όρους Νεμρούτ, στην ανατολική Τουρκία, καταγράφοντας μια εικόνα που συνδέει την παραγωγή τροφίμων με την παραδοσιακή κτηνοτροφία. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Προσφορές στον θεό του Ήλιου

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Η νεαρή Ίντιγκο Λάρμουρ, νικήτρια της κατηγορίας νέων φωτογράφων, κατέγραψε πιστούς κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Chhath Puja στη Δυτική Βεγγάλη της Ινδίας, όπου οι συμμετέχοντες προσφέρουν δώρα και προσευχές στον θεό του Ήλιου, Σούρια. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Ο τρύγος μέσα από έναν αμφορέα

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Ο Λουκ Κάρβερ φωτογράφισε σταφύλια να πέφτουν μέσα σε παραδοσιακό γεωργιανό qvevri, έναν πήλινο αμφορέα που χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την οινοποίηση. Η εικόνα κέρδισε στην κατηγορία φωτογραφίας κρασιού. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Η αθέατη πλευρά της παραγωγής τροφίμων

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Ο Βέλγος Γκλεν Βάντερμπεκε εστίασε σε μια εργαζόμενη μύλου στη Ρουάντα, καλυμμένη με σκόνη καλαμποκιού. Η φωτογραφία αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία πίσω από την παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Μια στιγμή ηρεμίας στο Κιότο

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Η Αυστραλή Κάρα Μπερντ κέρδισε την κατηγορία street food με μια εικόνα από την πολυσύχναστη αγορά Nishiki του Κιότο, αποτυπώνοντας μια σπάνια στιγμή ηρεμίας ανάμεσα στους επισκέπτες και τους πωλητές. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Σενεγαλέζικο εστιατόριο στο Μπρούκλιν

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Ο Ντάνιελ Ντ. Κουόκ φωτογράφισε έναν εργαζόμενο στο εστιατόριο Hadja Marley της Νέας Υόρκης, τη στιγμή που σταματά την καταμέτρηση χρημάτων και κοιτάζει τον φακό. / Φωτ.: World Food Photography Awards

Μια ζωή μαζί

Από το Τατζικιστάν μέχρι την Ιαπωνία: Οι νικητές των World Food Photography Awards 2026 Facebook Twitter
Ο Ούγγρος Λεχότσκι Μπάλαζ κατέγραψε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην κουζίνα του σπιτιού του, λίγο πριν το πρωινό γεύμα. Η φωτογραφία τιμήθηκε στην κατηγορία «Food in Action» και αποτυπώνει μια τρυφερή στιγμή της καθημερινότητας. / Φωτ.: World Food Photography Awards
Πολιτισμός

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