Γαλλία: Αρνείται την απαγωγή και τη δολοφονία της 11χρονης ο συλληφθείς - Το παρελθόν του

Κύμα οργής έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση της εξαφάνισης και της δολοφονίας της 11χρονης Λιανά, μετά την επίσημη ταυτοποίηση της σορού της, η οποία βρέθηκε σε αγροτική περιοχή της χώρας.

Ο 41χρονος άνδρας που έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες για απαγωγή και ανθρωποκτονία, ενώ οι αρχές αναμένουν τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της ανήλικης.

Η υπόθεση έχει γίνει γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς στο φως έρχονται πληροφορίες που συνδέουν τον ύποπτο με προηγούμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση ανηλίκων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αναφορές αυτές δεν οδήγησαν σε ουσιαστική διερεύνηση ή σε ποινικές διώξεις. Μετά τη δημοσιοποίηση του ονόματος και της φωτογραφίας του, εμφανίστηκαν ακόμη έξι υποθέσεις που σχετίζονται με τη δράση του.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι λιγότερο από εννέα μήνες πριν από τη σύλληψή του είχε κατατεθεί μήνυση σε βάρος του για τον βιασμό ενός άλλου 10χρονου κοριτσιού, χωρίς να ακολουθήσει κάποια ουσιαστική ενέργεια από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, αναφέρεται ότι είχε απειλήσει την οικογένεια της ανήλικης πως θα αυτοκτονήσει, επιχειρώντας να τους αποτρέψει από το να προχωρήσουν σε καταγγελία.

Η δράση του 41χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της 11χρονης στη Γαλλία

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο 41χρονος φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια αξιοποιώντας κυρίως τις κοινωνικές επαφές που είχε μέσω της κόρης του. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι προσκαλούσε παιδιά στο σπίτι του και προσπαθούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Λιανά είχε εκφράσει στο παρελθόν ανησυχίες στους γονείς της σχετικά με τη συμπεριφορά του, γεγονός που οδήγησε στην απαγόρευση οποιασδήποτε επαφής μεταξύ τους.

Παρά την απαγόρευση αυτή, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να αναζητά τρόπους προσέγγισης του παιδιού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι την περίμενε καθημερινά έξω από το σχολείο της και επιχειρούσε να την απομονώσει χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες. Η τελευταία φορά που η 11χρονη εθεάθη ζωντανή ήταν όταν επιβιβάστηκε στο όχημά του, με την πρόφαση ότι θα τη μετέφερε σε πισίνα, η οποία ωστόσο δεν λειτουργούσε εκείνη την ημέρα.

Κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρούνται βιντεοληπτικά ντοκουμέντα και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων, τα οποία φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι η ανήλικη μπήκε στο αυτοκίνητο του 41χρονου. Η σορός της εντοπίστηκε αργότερα σε απομονωμένο σημείο αγροτικής εγκατάστασης, την οποία ο κατηγορούμενος γνώριζε καλά, καθώς είχε εργαστεί εκεί.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις σχετικά με την υπόθεση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο στη Γαλλία, με επίκεντρο τις καταγγελίες για σοβαρές παραλείψεις εκ μέρους της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Πολλοί επισημαίνουν ότι προηγήθηκαν επανειλημμένες αναφορές και προειδοποιήσεις, οι οποίες δεν αντιμετωπίστηκαν με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγγενείς πιθανών θυμάτων είχαν προσπαθήσει κατ’ επανάληψη να κινητοποιήσουν τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να υπάρξει κάποια εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ