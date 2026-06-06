Εξαγορά Warner Bros από Paramount: Πόσο πιθανό είναι να μην ολοκληρωθεί η συμφωνία;

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, θα αποφασίσει σύντομα αν θα ασκήσει αγωγή για να εμποδίσει την εξαγορά της Warner Bros (WBD.O) από την Paramount αξίας 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters.

Πρόσθεσε, ακόμα, πως γενικά θεωρεί ότι οι εταιρικές υποσχέσεις για την αντιμετώπιση ανησυχιών σχετικά με τον ανταγωνισμό είναι πιο αξιόπιστες όταν συνοδεύονται από πιθανές εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Το γραφείο του Μπόντα εξετάζει τη συμφωνία για πιθανές παραβιάσεις του αμερικανικού αντιμονοπωλιακού νόμου, καθώς ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών, ηθοποιοί του Χόλιγουντ και άλλοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι θα μειώσει τον ανταγωνισμό σε ολόκληρο τον κλάδο, οδηγώντας σε χαμηλότερους μισθούς, υψηλότερες τιμές και λιγότερες επιλογές για τους καταναλωτές και τους αγοραστές περιεχομένου.

Οι αντιμονοπωλιακές αρχές στην Ευρώπη αναμένεται να αποφασίσουν έως τις αρχές Ιουλίου εάν θα εγκρίνουν τη συμφωνία, ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είναι πιθανό να καταλήξει σε απόφαση σύντομα, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα. Η συμφωνία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μόλις περάσει αυτές τις αξιολογήσεις, ασκώντας πίεση χρόνου στο γραφείο του Μπόντα, το οποίο θεωρείται ως η πιο πιθανή αρχή επιβολής του νόμου που θα αμφισβητήσει τη συμφωνία.

«Δεν έχει μείνει πολύς χρόνος πριν χρειαστεί να δράσουμε, αν αυτό αποφασίσουμε να κάνουμε», δήλωσε ο Μπόντα σε συνέντευξη στο Όκλαντ της Καλιφόρνια.

Η συμφωνία της Paramount με τη Warner Bros

Η συγχώνευση δύο μεγάλων αμερικανικών κινηματογραφικών στούντιο έχει προκαλέσει ανησυχία στο Χόλιγουντ για την πιθανότητα μείωσης των παραγωγών. Ο Μπόντα δήλωσε ότι το γραφείο του έχει λάβει πληροφορίες από πολλούς εργαζόμενους στον κλάδο και ότι οι ανησυχίες τους έχουν εγείρει «ακόμη περισσότερες ανησυχίες».

Οι αρχές ανταγωνισμού μπορούν να αμφισβητήσουν συγχωνεύσεις που θα έβλαπταν σημαντικά τον ανταγωνισμό, συμπεριλαμβανομένου του ανταγωνισμού μεταξύ εργοδοτών για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε κεντρικό ρόλο στην προστασία των θέσεων εργασίας στο Χόλιγουντ όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση Paramount-Warner Brothers», δήλωσε ο Μπόντα.

Ένας εκπρόσωπος της Paramount ανέφερε ότι η εταιρεία έχει «κάθε οικονομικό κίνητρο» να επεκτείνει την παραγωγή μετά τη συγχώνευση, προκειμένου να αυξήσει τις συνδρομές στην υπηρεσία streaming. Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, έχει υποσχεθεί ότι η ενοποιημένη εταιρεία θα κυκλοφορεί 30 ταινίες ετησίως στις αίθουσες. Η εταιρεία θεωρεί τις κινηματογραφικές κυκλοφορίες ως κλειδί για την προώθηση των προσφορών της στο streaming, όπως ανέφερε πρόσφατα σε δικαστικά έγγραφα.

Ερωτηθείς εάν θα πρέπει να απαιτηθεί από την Paramount να αποσχίσει τμήματα της δραστηριότητάς της για την προστασία του ανταγωνισμού, ο Μπόντα δήλωσε ότι τα μέτρα συμπεριφοράς, όπου οι εταιρείες συμφωνούν να λάβουν συγκεκριμένες ενέργειες, δεν είναι πάντα επαρκή.

«Μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης; Ίσως. Πρέπει να συνοδεύονται, αν τελικά προχωρήσουν, από δομικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που δεν αποδειχθούν επαρκή; Θα έλεγα ναι. Έτσι περίπου το βλέπω», είπε.

Ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της Paramount, Μακάν Ντελραχίμ, δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η εταιρεία είναι «πάντα έτοιμη να διορθώσει νόμιμες και σαφείς παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών νόμων», αλλά πιστεύει ότι η συμφωνία δεν παρουσιάζει καμία.

Οι πολιτείες ενώνονται για έναν κοινό σκοπό

Το υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας διαθέτει το μεγαλύτερο τμήμα αντιμονοπωλιακών υποθέσεων στη χώρα, με λίγο λιγότερα από 50 άτομα. Και η πολιτεία προσθέτει οκτώ ακόμη δικηγόρους φέτος, μαζί με οκτώ άτομα υποστηρικτικό προσωπικό, δήλωσε ο Μπόντα. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, έχει προτείνει την προσθήκη 14,3 εκατομμυρίων δολαρίων στον προϋπολογισμό του Μπόντα για αντιμονοπωλιακές δραστηριότητες.

Αρκετές άλλες πολιτείες βρίσκονται σε συζητήσεις με την Καλιφόρνια σχετικά με μια κοινή αμφισβήτηση της συμφωνίας, δήλωσαν δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι πολιτείες έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με την προσέγγισή τους. Το ενδεχόμενο κόστος που θα συνεπάγεται η πρόσληψη εξωτερικού δικηγόρου από την Καλιφόρνια θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για τις πολιτείες, ανέφεραν οι πηγές.

«Όλες οι επιλογές βρίσκονται επί τάπητος, είναι διαθέσιμες και διαθέτουν πλήρως τους απαραίτητους πόρους, ό,τι κι αν αποφασίσουμε», δήλωσε ο Μπόντα όταν ρωτήθηκε αν η πολιτεία είναι έτοιμη να αναλάβει δράση μόνη της.

Η Καλιφόρνια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πολιτείες υπό τη διοίκηση τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων σε σημαντικές υποθέσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης νίκης κατά της Live Nation.

Η συνεργασία είναι πιο σημαντική τώρα που η κυβέρνηση Τραμπ «επιλέγει νικητές και ηττημένους με βάση το ποιοι είναι οι φίλοι τους», δήλωσε ο Μπόντα.

Ωστόσο, οι υποθέσεις αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας συχνά κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με το πόσες σημαντικές αγωγές μπορούν να ασκήσουν οι πολιτείες χωρίς τους ομοσπονδιακούς εταίρους τους.

«Θα βρούμε έναν τρόπο, είτε θα επιστρέψουμε και θα ζητήσουμε περισσότερα χρήματα, είτε θα συνεισφέρουμε όλοι αρκετούς πόρους, είτε θα προσλάβουμε εξωτερικούς συμβούλους, ό,τι χρειαστεί», δήλωσε ο Μπόντα. «Πιστεύω ότι οι πολίτες των πολιτειών μας και οι πολίτες αυτής της χώρας το επιθυμούν, και γνωρίζω ότι το αξίζουν.»

Με πληροφορίες από Reuters