Έμπολα: Μπορεί να φτάσει τα επίπεδα της φονικότερης επιδημίας που έχει καταγραφεί ποτέ

Η τρέχουσα επιδημία Έμπολα στην Κεντρική Αφρική θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση αντίστοιχης κλίμακας με τη φονικότερη επιδημία που έχει καταγραφεί ποτέ, εκείνη της Δυτικής Αφρικής την περίοδο 2014-2016, η οποία στοίχησε τη ζωή σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους, σύμφωνα με νέα ανάλυση Αμερικανών υγειονομικών αξιωματούχων.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δημοσίευσαν την Παρασκευή μια σειρά σεναρίων που προέκυψαν από υπολογιστικά μοντέλα, τα οποία εκτιμούν ότι τα κρούσματα θα μπορούσαν να κυμανθούν από 10.000 έως και πάνω από 20.000. Στην επιδημία της Δυτικής Αφρικής είχαν καταγραφεί περισσότερα από 28.000 κρούσματα.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί επιβαρύνουν τη μάχη κατά του Έμπολα

Σύμφωνα με την ανάλυση του CDC, ο αριθμός των κρουσμάτων θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 20.000, ανάλογα με το πόσο γρήγορα θα εντοπίζονται και θα απομονώνονται οι μολυσμένοι ασθενείς, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση του ιού.

Έμπολα: «Η επιδημία ακολουθεί μια επικίνδυνη πορεία»

Ο επικεφαλής της ομάδας αντιμετώπισης του Έμπολα στο CDC, δρ. Σατίς Πιλάι, δήλωσε ότι χωρίς ισχυρές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, «η μοντελοποίηση υποδηλώνει ότι μια επιδημία τέτοιας κλίμακας είναι πιθανή».

Η Τζένιφερ Νούτσο, διευθύντρια του Pandemic Center στο Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ, ανέφερε ότι η μοντελοποίηση «επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που είχαμε από την αρχή: ότι η επιδημία ακολουθεί μια επικίνδυνη πορεία» εάν δεν ληφθούν περισσότερα μέτρα για τον περιορισμό της.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια η εξέλιξη μιας επιδημίας. «Δεν θα έδινα υπερβολική σημασία στους συγκεκριμένους αριθμούς. Είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ακριβείς προβλέψεις όταν τα διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα», σημείωσε.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ισπανία: Ακυρώθηκε φιλικό της ΛΔ Κονγκό λόγω φόβων για τον Έμπολα

Οι ιοί που προκαλούν τον Έμπολα μεταδίδονται μέσω επαφής με σωματικά υγρά, όπως αίμα, εμετός και σπέρμα. Για το στέλεχος Bundibugyo, που βρίσκεται στο επίκεντρο της τρέχουσας επιδημίας, δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες ή εμβόλια. Η νόσος είναι συχνά θανατηφόρα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την επιδημία παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Μάιο, με τους ειδικούς να θεωρούν ότι οι μολύνσεις ενδέχεται να ξεκίνησαν ήδη από τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι υγειονομικές αρχές στην αρχή πραγματοποιούσαν ελέγχους για διαφορετικό στέλεχος του ιού.



Με πληροφορίες από The Guardian