Καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για τρεις περιοχές - Έρχονται 36άρια

Όλο και περισσότερο καλοκαίρι θυμίζει ο καιρός αυτές τις ημέρες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης είχε αναφέρει πως ο υδράργυρος ανεβαίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο για να φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου ενώ ο Γιώργος Τσατραφύλλιας είχε τονίσει πως «ζεστό θα είναι το επόμενο διάστημα, με το θερμοκρασιακό ταβάνι να φτάνει τοπικά τους 36 βαθμούς. Από τη νέα εβδομάδα, στο προσκήνιο μπαίνουν και τα μελτέμια, τα οποία θα ενισχύσουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών».

Η ΕΜΥ, από την πλευρά της, έχει βγάλει για αύριο Κυριακή 7/6, κίτρινη προειδοποίηση:

για Ανατολική Μακεδονία (Τοπικές καταιγίδες. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ. Ιδιαίτερη προσοχή σε εκτεθειμένες περιοχές, όπως τα βουνά, τα δάση και όλοι οι ανοιχτοί χώροι. Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προβλήματα σε υπαίθριες δραστηριότητες)

για Θράκη (Τοπικές καταιγίδες. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ. Ιδιαίτερη προσοχή σε εκτεθειμένες περιοχές, όπως τα βουνά, τα δάση και όλοι οι ανοιχτοί χώροι. Είναι δυνατόν να δημιουργηθούν προβλήματα σε υπαίθριες δραστηριότητες)

και για Δωδεκάνησα (Υψηλές τιμές της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με τιμές που αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 33 και 36 βαθμών Κελσίου. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ. Είναι πιθανοί κάποιοι κίνδυνοι υγείας στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά).

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι πρόσκαιρα πιο έντονες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 33 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-06-2026

Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένων καταιγίδων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων και κυρίως στα βόρεια ορεινά μεμονωμένων καταιγίδων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.