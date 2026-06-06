Μπερναντέτ Σιράκ: Πέθανε η χήρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας

Πέθανε, σε ηλικία 93 ετών, η Μπερναντέτ Σιράκ, χήρα του πρώην προέδρου της Γαλλίας Ζακ Σιράκ.

Η Μπερναντέτ Σιράκ απεβίωσε χθες το βράδυ, Παρασκευή (5/6), όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η κόρη της, η Κλοντ Σιράκ.

Η Μπερναντέτ Σιράκ, το γένος Σοντρόν ντε Κουρσέλ, «έφυγε το βράδυ, γαλήνια, περιτριγυρισμένη από τους δικούς της. Είχε γίνει 93 ετών» στις 18 Μαΐου, δήλωσε η κόρη της. Ο Ζακ Σιράκ πέθανε το 2019 σε ηλικία 86 ετών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε μια «μεγάλη κυρία της καρδιάς» η οποία «σημάδεψε την ιστορία μας». Η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν, στην οποία η Μπερναντέτ Σιράκ είχε δώσει τη θέση της το 2019 επικεφαλής του οργανισμού των γαλλικών νοσοκομείων Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, εξέφρασε τον «απέραντο σεβασμό» της για τη δράση της.

Ποια ήταν η Μπερναντέτ Σιράκ

Ήταν η μόνη πρώτη κυρία που είχε ασκήσει και η ίδια αιρετό αξίωμα, αυτό της νομαρχιακής συμβούλου του Κορέζ (κεντροδυτική Γαλλία), του νομού στον οποίο εκλεγόταν συνεχώς από το 1979 ως το 2015.

Σύζυγος για πάνω από 60 χρόνια του Ζακ Σιράκ, είχε μείνει για καιρό στη σκιά του «ψηλού» και είχε συνοδεύσει τον σύζυγό της σε όλη τη διάρκεια της πορείας του προς το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων (βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, δήμαρχος του Παρισιού) μέχρι και τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του 1995, στην τρίτη προσπάθειά του.

Γεννημένη στις 18 Μαΐου 1933 στο Παρίσι, η Μπερναντέτ Σοντρόν ντε Κουρσέλ μεγάλωσε σε μια οικογένεια διπλωματών στο «πολύ σικ» 16ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Φοιτήτρια στη διάσημη Sciences-Po, τη σχολή πολιτικών επιστημών του Παρισιού, γνώρισε εκεί τον Ζακ Σιράκ, τον οποίο παντρεύτηκε το 1956.