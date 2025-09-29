Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Το Αφγανιστάν πλήττεται από μια μεγάλη διακοπή τηλεπικοινωνιών, αφού οι αρχές των Ταλιμπάν άρχισαν να κόβουν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν τις «ανηθικότητες».

«Τώρα υπάρχει διακοπή τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε η NetBlocks, ένας οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας και της διακυβέρνησης του διαδικτύου.

«Παρατηρούμε ότι η εθνική συνδεσιμότητα βρίσκεται στο 14%», προστίθεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Οι αρχές των Ταλιμπάν ξεκίνησαν τον περιορισμό στην πρόσβαση στο διαδίκτυο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ουσιαστικά διακόπτοντας το υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε πολλές περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακεκομμένες. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες συχνά δρομολογούνται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οπτικές ίνες, ιδιαίτερα σε χώρες με περιορισμένη υποδομή τηλεπικοινωνιών.

«Η φυσική αποσύνδεση των οπτικών ινών θα οδηγούσε επομένως και σε διακοπή των κινητών και σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών», δήλωσε η NetBlocks. «Ενδέχεται να χρειαστούν δοκιμές και πειραματισμοί για να διατηρηθεί η τηλεφωνία ενεργή ενώ αποσυνδέεται το διαδίκτυο», εξήγησε ο οργανισμός.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Άτταουλα Ζάιντ, δήλωσε ότι το ίντερνετ μέσω οπτικών ινών απαγορεύτηκε πλήρως στη βόρεια επαρχία με εντολή του ηγέτη.

«Το μέτρο αυτό ελήφθη για να αποτραπεί η ανηθικότητα και εναλλακτικές επιλογές θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των αναγκών συνδεσιμότητας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια περίοδο, οι ίδιες περιοριστικές ενέργειες αναφέρθηκαν στις βόρειες επαρχίες Μπαταχσάν και Τακχάρ, καθώς και στις νότιες επαρχίες Κανταχάρ, Χελμάντ, Νανγκαρχάρ και Ουρουζγκάν.

Το 2024, η Καμπούλ είχε προωθήσει το δίκτυο οπτικών ινών 9.350 χλμ – κατασκευασμένο κυρίως από προηγούμενες κυβερνήσεις με υποστήριξη των ΗΠΑ – ως «προτεραιότητα» για να φέρει τη χώρα πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο και να την ανυψώσει από τη φτώχεια.

Από τότε που ανέκτησαν την εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει πολλούς περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο.

Με πληροφορίες από Guardian