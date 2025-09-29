ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες»

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες στη χώρα συχνά δρομολογούνται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οπτικές ίνες - Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακεκομμένες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν έκοψαν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν «ανηθικότητες» Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Το Αφγανιστάν πλήττεται από μια μεγάλη διακοπή τηλεπικοινωνιών, αφού οι αρχές των Ταλιμπάν άρχισαν να κόβουν τις οπτικές ίνες σε πολλές επαρχίες για να αποτρέψουν τις «ανηθικότητες».

«Τώρα υπάρχει διακοπή τηλεπικοινωνιών σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε η NetBlocks, ένας οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας και της διακυβέρνησης του διαδικτύου.

«Παρατηρούμε ότι η εθνική συνδεσιμότητα βρίσκεται στο 14%», προστίθεται στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Οι αρχές των Ταλιμπάν ξεκίνησαν τον περιορισμό στην πρόσβαση στο διαδίκτυο νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ουσιαστικά διακόπτοντας το υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε πολλές περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συνδέσεις στο διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά αργές ή διακεκομμένες. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες συχνά δρομολογούνται μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οπτικές ίνες, ιδιαίτερα σε χώρες με περιορισμένη υποδομή τηλεπικοινωνιών.

«Η φυσική αποσύνδεση των οπτικών ινών θα οδηγούσε επομένως και σε διακοπή των κινητών και σταθερών τηλεφωνικών υπηρεσιών», δήλωσε η NetBlocks. «Ενδέχεται να χρειαστούν δοκιμές και πειραματισμοί για να διατηρηθεί η τηλεφωνία ενεργή ενώ αποσυνδέεται το διαδίκτυο», εξήγησε ο οργανισμός.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Άτταουλα Ζάιντ, δήλωσε ότι το ίντερνετ μέσω οπτικών ινών απαγορεύτηκε πλήρως στη βόρεια επαρχία με εντολή του ηγέτη.

«Το μέτρο αυτό ελήφθη για να αποτραπεί η ανηθικότητα και εναλλακτικές επιλογές θα εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα για την κάλυψη των αναγκών συνδεσιμότητας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την ίδια περίοδο, οι ίδιες περιοριστικές ενέργειες αναφέρθηκαν στις βόρειες επαρχίες Μπαταχσάν και Τακχάρ, καθώς και στις νότιες επαρχίες Κανταχάρ, Χελμάντ, Νανγκαρχάρ και Ουρουζγκάν.

Το 2024, η Καμπούλ είχε προωθήσει το δίκτυο οπτικών ινών 9.350 χλμ – κατασκευασμένο κυρίως από προηγούμενες κυβερνήσεις με υποστήριξη των ΗΠΑ – ως «προτεραιότητα» για να φέρει τη χώρα πιο κοντά στον υπόλοιπο κόσμο και να την ανυψώσει από τη φτώχεια.

Από τότε που ανέκτησαν την εξουσία το 2021, οι Ταλιμπάν έχουν επιβάλει πολλούς περιορισμούς σύμφωνα με την ερμηνεία τους για τον ισλαμικό νόμο.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να πολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Ποιοι και τι διδάσκουν μέσα στα θρησκευτικά σχολεία του καθεστώτος των Ταλιμπάν - Τι συμβαίνει όταν μια οικογένεια αρνείται να στείλει τα κορίτσια της;
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: Η προεδρία αύξησε την καθαρή περιουσία του κατά 3 δισ. δολάρια σε έναν χρόνο

Η οικονομική κατάσταση του Αμερικανού προέδρου φαίνεται να βρίσκεται στην καλύτερη φάση της, ενώ εκτιμάται πως θα βελτιώνεται όλο και περισσότερο καθώς προχωρά η θητεία του
LIFO NEWSROOM
Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Διεθνή / Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε τρανς κινηματογραφιστές, χρηματοδοτώντας πλήρως μια παραγωγή με πολύ μικρό προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Ο Τάιλερ Ρόμπινσον θα εμφανιστεί στο δικαστήριο

Διεθνή / Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στο εδώλιο με τους εισαγγελείς να ζητούν τη θανατική ποινή

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι σκοπεύουν να ζητήσουν τη θανατική ποινή για τον 22χρονο άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.
LIFO NEWSROOM
Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Διεθνή / Ο Αντόνιο Κόστα επιδιώκει να παρακάμψει το βέτο του Όρμπαν για την αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ

Οι κανόνες των Βρυξελλών που απαιτούν από τα 27 κράτη μέλη να συμφωνήσουν σχετικά με τις νέες προσχωρήσεις θα εξεταστούν προσεκτικά στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Κοπεγχάγη.
LIFO NEWSROOM
Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Τραμπ για την Ταϊβάν – Τι θα αποφασίσουν οι ΗΠΑ

Ο Σι Τζινπίνγκ πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ για επίσημη αντίθεση στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, καθώς η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τον έλεγχό της και να αποδυναμώσει την αμερικανική δέσμευση
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Διεθνή / Γάζα: Επιστολή συγγενών ομήρων στον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με Νετανιάχου

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι διαφαίνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, στη βάση σχεδίου 21 σημείων που παρουσίασε σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
LIFO NEWSROOM
 
 