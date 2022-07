Adele: Διέκοψε πολλές φορές τη συναυλία της για να βοηθήσει φανς

Η Adele επέστρεψε στη σκηνή, δίνοντας συναυλία φεστιβάλ British Summer Time (BTS) στο Χάιντ Παρκ.

Η τραγουδίστρια, λάμποντας μέσα στο custom δημιουργία από μαύρο βελούδο και σιφόν του οίκου Σκιαπαρέλι, ερμήνευσε τις επιτυχίες της, ενθουσιάζοντάς τους φανς της.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η τραγουδίστρια διέκοψε πολλές φορές την ερμηνεία της προκειμένου να βοηθήσει θεατές που φάνηκε να αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Σε βίντεο, η Adele φαίνεται να λέει στην μπάντα της να σταματήσει, ενώ περπατά στο μπροστινό μέρος της σκηνής για να δείξει στους ανθρώπους της ασφάλειας ποιος θεατής είχε πρόβλημα.

Σύμφωνα με το Page Six, η Adele διέκοψε τη συναυλία της τέσσερις φορές για να ελέγξει τα μέλη του κοινού που φαινόταν ότι χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Έστειλε, επίσης, νερό στους θαυμαστές της πρώτης σειράς, οι οποίοι περίμεναν επτά ώρες στη ζέστη για να μπουν μέσα, ανέφερε το TMZ.

Just wanna say mad respect to Adele for stopping the show and making a scene when she thought someone was in trouble and needed help from security. That was a crowd of 65,000+ and she still did it. it really is that easy. #AdeleBST pic.twitter.com/PBXdJChNuP