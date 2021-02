Οι φανς του ιαπωνικού manga "Attack On Titan" στη Μαλαισία ήρθαν αντιμέτωποι με λογοκρισία ορισμένων σκίτσων στα οποία οι γυμνοί ήρωες εμφανίζονταν πιο «σεμνά» ντυμένοι με τα κορμιά τους καλυμμένα από μεγάλα εσώρουχα.

Το κόμικ «Επίθεση στον Τιτάνα» παρακολουθεί τις ζωές φανταστικών ηρώων, ανθρώπων που μετατρέπονται σε τεράστια τέρατα, τους Τιτάνες, και παλεύουν για την επιβίωση του είδους. Στη σειρά, όλοι οι Τιτάνες παρουσιάζονται γυμνοί και δεν διαθέτουν καθόλου γεννητικά όργανα.

Παρ' όλα αυτά, οι νόμοι της λογοκρισίας στη Μαλαισία, επέβαλαν στους δημιουργούς να καλύψουν τα άφυλα κορμιά των ηρώων με ευμεγέθη εσώρουχα στην αναθεωρημένη έκδοση που κυκλοφόρησε στη χώρα. Χρήστες, ανέβασαν στο twitter φωτογραφίες από τα καρέ που «ξένισαν» τους γνώστες του κόμικ.

#AOT137SPOILERS



-



levi finally fulfilling his promise to erwin and zeke sacrificing himself is one of the greatest things to ever happen in attack on titan pic.twitter.com/JuANbe0mV9 — ً (@msbyato) February 8, 2021





Οι άνδρες Τιτάνες φορούν κολλητά μποξεράκια - κολάν ενώ οι γυναικείοι χαρακτήρες έχουν σχεδιαστεί με ολόσωμα σύνολα. «Οι Τιτάνες φορούν εσώρουχα εξαιτίας των κανόνων λογοκρισίας εδώ», έγραψε ένας από τους χρηστές του οποίου η ανάρτησε έγινε viral.

The Attack on Titan manga in Malaysia is very different.....



There the titans wear a pair of underwears because of the censorship laws there💀 pic.twitter.com/1VTlHA3A0Y — ウォリー⚡ (@WallyyTheGreat) February 2, 2021

Anyway here's the Female Titan version of censorship. https://t.co/5sUxhvBUAU pic.twitter.com/l14YpuVXoq — しぜる // Fata Morgana (@syizel__) February 3, 2021

Στη Μαλαισία, τα γυμνά πλάνα και οι εικόνες σεξ ελέγχονται από επιτροπή λογοκρισίας των φιλμ και σχεδόν πάντα αποκλείονται από το τελικό προϊόν που φτάνει στο κοινό. Η πορνογραφία είναι απαγορευμένη.

Ακολουθήστε το LiFO.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο LiFO.gr