Μια χορεύτρια που μαγνητοσκοπούσε πρόγραμμα γυμναστικής μπροστά από το κοινοβούλιο της Μιανμάρ έγινε παγκοσμίως διάσημη όταν, άθελά της, κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του δραματικού πραξικοπήματος στο φόντο του βίντεο.

Στο περίεργο απόσπασμα από την πρωτεύουσα Νάι Πι Τάου, μια γυναίκα που φέρεται να είναι η Khing Hnin Wai, φαίνεται να συνεχίζει τις ασκήσεις της ενώ μαύρα SUV κατευθύνονται προς ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας, το οποίο οδηγεί προς το κτιριακό συγκρότημα της Συνέλευσης της Ένωσης, πίσω της.

Η χορεύτρια δεν δείχνει να γνωρίζει τι συμβαίνει πίσω της και συνεχίζει ενώ τα οχήματα σταδιακά σταματούν. Μετά, ενώ μετακινείται από την μία πλευρά προς την άλλη, φιγούρες ανθρώπων φαίνονται να τρέχουν για να ανοίξουν την μπάρα, αφήνοντας να περάσουν τα αυτοκίνητα.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe