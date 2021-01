Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ ερμήνευσε η Lady Gaga κατά την τελετή ορκωμοσίας των Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις.

Η 34χρονη σταρ εμφανίστηκε φορώντας μια καρφίτσα στην οποία είχε σμιλευτεί ένα χρυσό περιστέρι και ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο με τη συνοδεία της μπάντας των πεζοναυτών. Κατά την προεκλογική περίοδο, η Lady Gaga είχε καλέσει τους Αμερικανούς να στηρίξουν τον δημοκρατικό υποψήφιο, ενώ είχε εμφανιστεί σε βίντεο της εκστρατείας του.

Singing our National Anthem for the American People is my honor. I will sing during a ceremony, a transition, a moment of change—between POTUS 45 and 46. For me, this has great meaning.