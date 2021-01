Ένα λεωφορείο στη Νέα Υόρκη κόπηκε στα δύο και παρέμεινε κρεμασμένο στο κενό μετά από σύγκρουση σε αυτοκινητόδρομο στο Μπρονξ, όπως ανέφεραν την Πέμπτη το βράδυ, οι αρχές της πόλης.

Επτά άτομα υπέστησαν μικρούς τραυματισμούς από το ατύχημα, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο NBC New York.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι έσπευσαν αρκετές μονάδες στη σκηνή. Όλοι οι τραυματίες ήταν επιβάτες του λεωφορείου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Ο Mark D Levine, μέλος του συμβουλίου της Νέας Υόρκης έγραψε στο Twitter ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχαν αποκλείσει την περιοχή. Το πρακτορείο NYEM ανέφερε ότι η σύγκρουση είχε γίνει στην περιοχή του αυτοκινητόδρομου Cross Bronx και της University Avenue και κάλεσε τους ανθρώπους να αποφύγουν την περιοχή.

Πλάνα από το διπλό λεωφορείο (ακορντεόν) που δημοσιεύτηκαν στα social media, το δείχνουν να έχει σχεδόν κοπεί στα δύο, με το ένα μέρος του να ισορροπεί στον δρόμο και το άλλο να έχει πέσει στο κενό. Δεν ήταν σαφές πόσοι επιβάτες ακριβώς βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο.

BREAKING: A city bus crashed on the Alexander Hamilton bridge in the Bronx and is hanging off the overpass. 12 people have been reported as Injured #Bronx #AlexanderHamiltonBridge pic.twitter.com/9hZGGjsPOG