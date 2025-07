Πένθος για τον Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του στην Πορτογαλία: Πλήθη θρηνούν και αποτίουν φόρο τιμής 

Πλήθος κόσμου θρηνεί τον Ντιόγκο Ζότα στην πατρίδα του, καθώς φίλοι, συγγενείς, πολιτικοί, συμπαίκτες και οπαδοί συγκεντρώθηκαν στην πορτογαλική πόλη Γκοντόμαρ για να αποτίσουν φόρο τιμής στον επιθετικό της Λίβερπουλ και τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι σκοτώθηκαν αμφότεροι σε τροχαίο δυστύχημα την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ και της εθνικής ομάδας, αλλά και χιλιάδες φίλαθλοι βρέθηκαν στη μικρή πόλη κοντά στο Πόρτο, όπου τα δύο αδέλφια μεγάλωσαν. Οι γονείς, ο παππούς και άλλα μέλη της οικογένειας των εκλιπόντων συμμετείχαν σε ιδιωτική αγρυπνία σε παρεκκλήσι της πόλης, προτού αυτό ανοίξει για το κοινό. Η κηδεία τους έχει προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο.

Τα δύο αδέλφια - και οι δύο ποδοσφαιριστές, με τον Αντρέ να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας - έχασαν τη ζωή τους όταν η Lamborghini στην οποία επέβαιναν ενεπλάκη σε δυστύχημα στην επαρχία Ζαμόρα της Ισπανίας.

Συγκινητικές εικόνες εκτυλίχθηκαν έξω από το σημείο της αγρυπνίας, με υποστηρικτές να κρατούν σημαίες της Πορτογαλίας, λουλούδια και ενθύμια, περιμένοντας υπομονετικά στην ουρά για να πουν το ύστατο χαίρε, με πολλούς από αυτούς να ξεσπούν σε δάκρυα.

Μεταξύ των παρισταμένων ήταν ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο, διεθνείς ποδοσφαιριστές όπως οι Μπρούνο Φερνάντες, Μπερνάρντο Σίλβα, Ζοάο Μουτίνιο, Ντιόγκο Νταλότ και Ρικάρντο Όρτα, καθώς και ο μάνατζερ του Ζότα, Ζόρζε Μέντες.

Αργότερα την ίδια ημέρα, παίκτες και στελέχη της Λίβερπουλ εθεάθησαν στην πόλη, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού της ομάδας Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, όπως και αρκετοί πρώην συμπαίκτες του Ζότα.

Ο Ζότα είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία ως παιδί στην τοπική ομάδα Gondomar SC, η οποία από το 2022 ονόμασε την ακαδημία της προς τιμήν του. Η πινακίδα στην είσοδο της ακαδημίας φέρει ένα απόφθεγμα του ίδιου: «Δεν έχει σημασία από πού ερχόμαστε, αλλά πού πάμε».

Έξω από τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, φανέλες και κασκόλ είχαν τοποθετηθεί σε έναν κύκλο από κεριά, αποτίοντας συμβολικά φόρο τιμής.

Ο 28χρονος Ζότα, πατέρας τριών παιδιών, είχε παντρευτεί τη μακροχρόνια σύντροφό του Ρούτε Καρντόσο μόλις έντεκα ημέρες πριν από το τραγικό δυστύχημα. Επέστρεφε στην Αγγλία για την προετοιμασία του στη Λίβερπουλ, πραγματοποιώντας το ταξίδι με αυτοκίνητο και πλοίο, καθώς είχε υποβληθεί σε μικρή χειρουργική επέμβαση και του είχε συσταθεί να μην ταξιδέψει αεροπορικώς.

Ο σύλλογος της Λίβερπουλ χαρακτήρισε τον θάνατό του ως μια «τραγωδία που ξεπερνά» τα στενά όρια της ομάδας.

Οπαδοί συγκεντρώθηκαν και έξω από το Άνφιλντ, τη φυσική έδρα της Λίβερπουλ, για να αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής. Ο πρώην αρχηγός της ομάδας Τζόρνταν Χέντερσον εθεάθη να δακρύζει καθώς κατέθετε στεφάνι συνοδευόμενο από μια συγκινητική κάρτα: «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου, μαζί με τον αδερφό σου Αντρέ. Θα μας λείψεις σε όλους».

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στη συναυλία επανένωσης των Oasis το βράδυ της Παρασκευής, όταν η εικόνα του Ζότα προβλήθηκε στην οθόνη στο τέλος του τραγουδιού Live Forever, προκαλώντας παρατεταμένα χειροκροτήματα από το κοινό στο Principality Stadium του Κάρντιφ.

