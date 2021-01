Ανάμεσα στους οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ξεχώρισε ένας άντρας με γούνα, καπέλο με κέρατα και βαμμένο πρόσωπο- ο Τζέικ Αντζελί, υποστηρικτής του QAnon με τακτική παρουσία σε ακροδεξιές διαδηλώσεις της Αριζόνα τα τελευταία χρόνια.

Από χθες ο Τζέικ Αντζελί είναι ο βασικός πρωταγωνιστής πολλών φωτογραφιών από τις ταραχές στην Ουάσιγκτον, εν μέσω δεκάδων ακόμη διαδηλωτών πίσω από τη βίαιη εισβολή στο κτίριο του Καπιτωλίου, την ώρα που συνεδρίαζε το Κολλέγιο των Εκλεκτόρων προκειμένου να επικυρώσει την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζέικ Αντζελί έχει λάβει μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις έξω από το Καπιτώλιο, από το 2019 μέχρι σήμερα, στο πλευρό του Τραμπ, διαδίδοντας διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι περισσότερες ορμώμενες από τα πιστεύω του QAnon. Όπως έχει εξηγήσει, ανακάλυψε τα περισσότερα από όσα γνωρίζει μέσω αναζητήσεων στο διαδίκτυο.

Ο ίδιος έχει δηλώσει πως κυκλοφορεί ντυμένος Βίκινγκ, αλλά γυμνός από τη μέση και πάνω, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή και μετά να μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τις ιδέες του για το QAnon και άλλες αλήθειες, που όπως ισχυρίζεται, παραμένουν κρυμμένες.

Μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει σε διαδηλώσεις για να άνοιγμα των επιχειρήσεων στην Αριζόνα, που έκλεισαν για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλες σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματα στην περιοχή, ενώ πιστεύει επίσης πως οι παγκόσμιοι ηγέτες έχουν συνωμοτήσει για να αποκρύπτουν επιστημονικές ανακαλύψεις από τον κόσμο ώστε να διατηρούν το σύστημα ως έχει.

