Μετά από έναν τραυματισμό στον στρατό, η Λιάνα Ρούπερτ είχε υποστεί τέσσερις κρίσεις επιληψίας και μία από αυτές είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσει στιγμιαία η καρδιά της. Ήταν όμως η τελευταία της κρίση που απασχόλησε τα διεθνή μέσα.

Συνέβη ενώ έπαιζε το ηλεκτρονικό παιχνίδι "Cyberpunk 2077" για λογαριασμό του Game Informer, λίγο πριν την επίσημητ κυκλοφορία του. Η Ρούπερτ υπέστη μία σοβαρότατη και δυνητικά απειλητική για τη ζωή της κρίση με έντονους σπασμούς και απώλεια συνείδησης. Όπως είπε η κρίση ξεκίνησε μετά από ένα σύντομο βίντεο του παιχνιδιού, στο οποίο ο χαρακτήρας που χειριζόταν φόρεσε ένα κράνος στο κεφάλι και ακολούθησαν έντονες εναλλαγές φωτός στην οθόνη.

«Χρειάστηκε πολλή ώρα για να ξαναβρώ την ομιλία και την αυτονομία μου. Δεν μπορούσα να περπατήσω για το υπόλοιπο της βραδιάς», λέει στην Washington Post.

Ορισμένα παιχνίδια και άλλες μορφές ψυχαγωγίας προειδοποιούν όσους είναι ευαίσθητοι σε τέτοια ερεθίσματα για το τι θα επακολουθήσει, ώστε να προστατευθούν αποστρέφοντας το βλέμμα τους. Όμως το "Cyberpunk 2077" δεν είχε τέτοια ειδοποίηση.

Όταν η Ρούπερτ έγραψε για την εμπειρία της, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σε παγκόσμια κλίμακα και, τελικά, βοήθησε να αλλάξουν οι ρυθμίσεις στο παιχνίδι. Η εταιρεία πίσω από το Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, αντέδρασε στο άρθρο της Ρούπερτ με ανάρτηση στο Twitter λέγοντας πως εργαζόταν σε μία μόνιμη λύση.

Thank you for bringing this up. We’re working on adding a separate warning in the game, aside from the one that exists in the EULA (https://t.co/eXpPn73VSK). Regarding a more permanent solution, Dev team is currently exploring that and will be implementing it as soon as possible. https://t.co/lXFypnSit2