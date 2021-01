Ένας νεκρός κάθε δέκα λεπτά: αυτή είναι η συχνότητα με την οποία οι υγειονομικές αρχές στην κομητεία του Λος Άντζελες άρχισαν την Πέμπτη να αναρτούν μηνύματα στο Twitter στη μνήμη των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Οι ειδικοί προέτρεπαν χθες τους πολίτες να αποφύγουν κάθε συγκέντρωση την παραμονή της πρωτοχρονιάς, προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση.



«Κάθε δέκα λεπτά, κάποιος πεθαίνει εξαιτίας της COVID-19 στην κομητεία του Λος Άντζελες. Άνθρωποι που αγαπούσαν και θα λείψουν σε αυτούς που τους αγαπούσαν. Όσο η εξάπλωση δεν επιβραδύνεται, ο επόμενος άνθρωπος που θα βρει τραγικό θάνατο μπορεί να είναι κάποιος που γνωρίζετε», ανέφεραν στην αρχική τους ανάρτηση, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (τοπική ώρα), οι υγειονομικές αρχές.

#Every10Minutes someone dies of COVID-19 in LA County. People who were loved and will be missed. Until we slow the spread, the next person to tragically pass away could be someone you know.