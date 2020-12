Εκατοντάδες Βρετανοί τουρίστες «δραπέτευσαν» από το Βερμπιέ, ένα πολυτελές θέρετρο για σκι στην Ελβετία, κατά την εβδομάδα που πέρασε, παραβιάζοντας έτσι τους κανόνες καραντίνας.

Οι κανόνες είχαν επιβληθεί αναδρομικά με στόχο την αναχαίτηση της μετάλλαξης του κορωνοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετανία. Μετά τον εντοπισμό της μετάλλαξης, οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν στις 21 Δεκεμβρίου, πως όσοι έφτασαν στη χώρα από τις 14 Δεκεμβρίου και έπειτα, θα έπρεπε να αυτό-απομονωθούν για 10 ημέρες από την ημερομηνία άφιξής τους.

Το μέτρο αφορούσε και τους εκατοντάδες Βρετανούς τουρίστες που σχεδίαζαν να περάσουν τα Χριστούγεννα στο Βερμπιέ, ένα αλπικό χωριό στο καντόνι του Βαλαί. Όπως αναφέρει ο Guardian, το Βερμπιέ αποκαλείται «Μικρό Λονδίνο» από τους ντόπιους, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού Βρετανών επισκεπτών που επισκέπτονται το χωριό στη διάρκεια μιας τυπικής χειμερινής περιόδου. Οι ελβετικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν εκατοντάδες επισκέπτες από τη Βρετανία, στους οποίους δόθηκε εντολή να μπουν σε καραντίνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ελβετικής εφημερίδας SonntagsZeitung, τουλάχιστον οι μισοί «δραπέτευσαν» από το θέρετρο μέσα σε ένα πέπλο «μυστηρίου». Παράλληλα, κάποιοι από αυτούς, αργότερα βρέθηκαν σε ξενοδοχεία της Γαλλίας. «Πολλοί από αυτούς έμειναν για μία ημέρα σε καραντίνα, πριν το σκάσουν μέσα στο σκοτάδι», δήλωσε ο Jean-Marc Sandoz, υπεύθυνος επικοινωνίας του δήμου στον οποίο υπάγεται το χωριό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η αναχώρηση των Βρετανών τουριστών έγινε αντιληπτή από τους ξενοδόχους καθώς αδυνατούσαν να τους εντοπίσουν στο τηλέφωνο, ή μετά την παρατήρηση ότι γεύματα είχαν μείνει ανέγγιχτα έξω από τα δωμάτιά τους.

Από τη στιγμή που μετά τις 20/12 οι πτήσεις μεταξύ Ελβετίας και Βρετανίας έχουν ακυρωθεί, αρχικά δεν ήταν σαφής η τοποθεσία στην οποία είχαν οι τουρίστες είχαν καταφύγει, ανέφερε ο Sandoz. «Έφυγαν μόλις βρήκαν έναν τρόπο για να επιστρέψουν στα σπίτια τους», δήλωσε ο Sandoz στο CNN. «Κάποιοι από αυτούς έπρεπε να φύγουν για την Γαλλία» καθώς δεν πραγματοποιούταν πτήσεις.

«Δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις η καραντίνα είναι αφόρητη. Φανταστείτε να μένετε με άλλα τέσσερα άτομα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου 20 τετραγωνικών μέτρων, και θα πρέπει να πληρώνουν για διαμονή σε ένα ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο», πρόσθεσε. Ωστόσο, παρά τις δηλώσεις «συμπάθειας» του Sandoz, υπήρξαν πολλές «εξαγριωμένες» αναρτήσεις στο Twitter για την παραβίαση των μέτρων.

Britain's reputation hasn't been trashed enough this week, so let's add the story of 200 British tourists who had been quarantining in Verbier doing a runner in the middle of the night. Charming. https://t.co/YlPoClcZ4a