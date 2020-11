Ο Έλον Μασκ δήλωσε χθες ότι «το πιθανότερο» είναι πως αποτελεί ήπια περίπτωση της COVID-19, ενώ συνέχισε να αμφισβητεί την ακρίβεια των τεστ.

«Λαμβάνω εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα από διαφορετικά εργαστήρια, αλλά το πιθανότερο είναι ότι είμαι ήπια περίπτωση [της] covid. Τα συμπτώματά μου είναι αυτά ενός μικρού κρυώματος, το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο κορωνοϊός είναι ένας τύπος κρυώματος», ανέφερε σε ανάρτηση στο Twitter.

Am getting wildly different results from different labs, but most likely I have a moderate case of covid. My symptoms are that of a minor cold, which is no surprise, since a coronavirus is a type of cold.