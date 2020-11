Με ανάρτησή του στο twitter o δεινό πολέμιος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Κινγκ σχολιάζει το τέλος της προεδρικής του θητείας.

«Αμερική προς Τραμπ: Απολύεσαι» έγραψε ο διάσημος συγγραφέας, ο οποίος έχει εκφραστεί αρκετές φορές κατά του Αμερικανού προέδρου.

Γνωστός επικριτής του Αμερικανού προέδρου τον οποίο και κατηγορεί σχεδόν καθημερινά για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού, ο Στίβεν Κινγκ είχε σχολιάσει τον Μάιο του 2020 την είδηση ότι ο αριθμός των νεκρών προσεγγίζει τους 90.000.

««Ε, οπαδοί του ηλίθιου που κυβερνά την Αμερική. Σχεδόν 90.000 νεκροί στη βάρδια του... δικού σας. Είναι αρκετοί, ή χρειάζεστε ακόμα περισσότερους;».

Hey, MAGA fans! Almost 90,000 dead on your boy's watch. Is it enough yet, or do you need even more?